Глушенков: «Деньги меня не сломали и не испортили»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем отношении к деньгам.
– Дуран признавался, что деньги его сгубили. А как они влияют на тебя?
– Меня деньги не сломали и не испортили.
– А слава?
– Это скорее иногда давит. Хочется порой выйти и быть обычным человеком. Не сказал бы, что, когда выхожу на улицу, меня каждый узнает – по Москве я вообще могу спокойно гулять. А по Петербургу... Все равно видишь, когда тебя узнают, просто некоторые не подходят. Но бывают и дни, когда вообще никто не узнает, хотя, возможно, я просто не замечаю.
– Ты задумываешься о будущем после карьеры? В плане финансов.
– Куда-то на дальнейшую жизнь откладываю.
– А бизнес?
– Мне это пока не надо. Многие футболисты занимаются этим, а что потом происходит? По 350 миллионов теряют.
– У тебя в жизни есть какие-то старые знакомые, которые просят в долг?
– Периодически бывает. Я не отвечаю просто. Но речь не про друзей, с которыми я общаюсь регулярно. Есть те, кто всегда поздравляет с голом, победой, а есть кто пять – семь лет не пишет и потом: «С чемпионством!» А следом просят занять.
– У тебя заложено правильное отношение к деньгам?
– Пришло со временем. Мне кажется, года три-четыре назад.
– Кроссовки за миллион все еще не купил бы?
– Нет. Только если подарят. Есть обувь и дешевле. А за миллион – очень дорого.
- 26-летний Глушенков в минувшем сезоне провел за «Зенит» 34 матча, забил 11 голов, сделал 12 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.