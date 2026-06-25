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Глушенков: «Деньги меня не сломали и не испортили»

25 июня, 10:37
7

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем отношении к деньгам.

– Дуран признавался, что деньги его сгубили. А как они влияют на тебя?

– Меня деньги не сломали и не испортили.

– А слава?

– Это скорее иногда давит. Хочется порой выйти и быть обычным человеком. Не сказал бы, что, когда выхожу на улицу, меня каждый узнает – по Москве я вообще могу спокойно гулять. А по Петербургу... Все равно видишь, когда тебя узнают, просто некоторые не подходят. Но бывают и дни, когда вообще никто не узнает, хотя, возможно, я просто не замечаю.

– Ты задумываешься о будущем после карьеры? В плане финансов.

– Куда-то на дальнейшую жизнь откладываю.

– А бизнес?

– Мне это пока не надо. Многие футболисты занимаются этим, а что потом происходит? По 350 миллионов теряют.

– У тебя в жизни есть какие-то старые знакомые, которые просят в долг?

– Периодически бывает. Я не отвечаю просто. Но речь не про друзей, с которыми я общаюсь регулярно. Есть те, кто всегда поздравляет с голом, победой, а есть кто пять – семь лет не пишет и потом: «С чемпионством!» А следом просят занять.

– У тебя заложено правильное отношение к деньгам?

– Пришло со временем. Мне кажется, года три-четыре назад.

– Кроссовки за миллион все еще не купил бы?

– Нет. Только если подарят. Есть обувь и дешевле. А за миллион – очень дорого.

  • 26-летний Глушенков в минувшем сезоне провел за «Зенит» 34 матча, забил 11 голов, сделал 12 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (7)
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...уефан
1782374640
...разговор двух дятлов...
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Томик
1782374872
Я по прежнему прекрасный человек и великий футболист. Очень хочется быть простым, выйти на улицу, наслаждаться архитектурой и прекрасной погодой, но звезде тяжело это сделать. Покупаю теперь простую одежду для голытьбы и оборванцев.
Ответить
Garrincha58
1782376855
Не понятно за что тебе платят такие деньги. Игрок среднего уровня капризный и с гонором
Ответить
Cleaner
1782377627
Деньги меня не сломали и не испортили? Может это потому, что ты уже был таким?
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Plyash
1782389473
Глуш , просто ты ещё не видел деньги . Настоящие . 🫣
Ответить
Oldtrafford83
1782450791
Глушенков: «Деньги меня не сломали и не испортили»===== всегда был заносчивым чертом просто))
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