«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с легионером

Атакующий полузащитник Амар Рахманович остается в «Крыльях Советов».

С 32-летним боснийцем продлили контракт по схеме «1+1».

«Амар Рахманович – квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для «Крыльев».

Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили.

Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и еще не раз порадует наших болельщиков результативными действиями», – заявил генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.