«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с легионером

Атакующий полузащитник Амар Рахманович остается в «Крыльях Советов».
С 32-летним боснийцем продлили контракт по схеме «1+1».
«Амар Рахманович – квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для «Крыльев».
Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили.
Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и еще не раз порадует наших болельщиков результативными действиями», – заявил генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.
- Рахманович в самарском клубе с 2022 года.
- За четыре сезона он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 91 матче.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»