Сперцян может перейти в саудовский клуб, чтобы зарабатывать 10 миллионов в год

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов перейти в саудовский «Аль-Ахли».
Сообщается, что игроку сборной Армении предложили трeхлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год + бонусы.
Переговоры находятся на решающей стадии. Сперцяна устроили финансовые условия и амбиции клуба, который будет бороться за титул в следующем сезоне.
При этом руководство «Краснодара» не хочет отпускать игрока. Поэтому Сперцян хочет встретиться лично с владельцем клуба Сергеем Галицким после перерыва на матчи сборных и убедить его пойти навстречу, отпустить за границу.
«Аль-Ахли» в минувшем сезоне занял 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии. При этом клуб из Джидды последние два года побеждал в азиатской Лиге чемпионов Элит и выступит в этом году в Межконтинентальном кубке.
В составе «Аль-Ахли» 9 участников ЧМ-2026, включая бразильца Рожера Ибаньеса, англичанина Айвана Тони, алжирца Рияда Мареза, сенегальца Эдуара Менди, ивуарийца Франка Кессье и турка Мериха Демирала.
- 25‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.