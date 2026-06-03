Сперцян может перейти в саудовский клуб, чтобы зарабатывать 10 миллионов в год

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов перейти в саудовский «Аль-Ахли».

Сообщается, что игроку сборной Армении предложили трeхлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год + бонусы.

Переговоры находятся на решающей стадии. Сперцяна устроили финансовые условия и амбиции клуба, который будет бороться за титул в следующем сезоне.

При этом руководство «Краснодара» не хочет отпускать игрока. Поэтому Сперцян хочет встретиться лично с владельцем клуба Сергеем Галицким после перерыва на матчи сборных и убедить его пойти навстречу, отпустить за границу.

«Аль-Ахли» в минувшем сезоне занял 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии. При этом клуб из Джидды последние два года побеждал в азиатской Лиге чемпионов Элит и выступит в этом году в Межконтинентальном кубке.

В составе «Аль-Ахли» 9 участников ЧМ-2026, включая бразильца Рожера Ибаньеса, англичанина Айвана Тони, алжирца Рияда Мареза, сенегальца Эдуара Менди, ивуарийца Франка Кессье и турка Мериха Демирала.