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  • Сперцян может перейти в саудовский клуб, чтобы зарабатывать 10 миллионов в год

Сперцян может перейти в саудовский клуб, чтобы зарабатывать 10 миллионов в год

Вчера, 10:14
12

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов перейти в саудовский «Аль-Ахли».

Сообщается, что игроку сборной Армении предложили трeхлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год + бонусы.

Переговоры находятся на решающей стадии. Сперцяна устроили финансовые условия и амбиции клуба, который будет бороться за титул в следующем сезоне.

При этом руководство «Краснодара» не хочет отпускать игрока. Поэтому Сперцян хочет встретиться лично с владельцем клуба Сергеем Галицким после перерыва на матчи сборных и убедить его пойти навстречу, отпустить за границу.

«Аль-Ахли» в минувшем сезоне занял 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии. При этом клуб из Джидды последние два года побеждал в азиатской Лиге чемпионов Элит и выступит в этом году в Межконтинентальном кубке.

В составе «Аль-Ахли» 9 участников ЧМ-2026, включая бразильца Рожера Ибаньеса, англичанина Айвана Тони, алжирца Рияда Мареза, сенегальца Эдуара Менди, ивуарийца Франка Кессье и турка Мериха Демирала.

  • 25‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Сперцян Эдуард
Комментарии (12)
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Император 1
1780471597
Карьеру решил угробить за деньги походу.
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lek!
1780472374
Понятно если нет предложений с других клубов с Европы . Но поиграть там и заработать , лучше чем играть в РПЛ без Евро кубков. В любом случае пусть делает как знает , для РПЛ он отдал все . Может оттуда , он уйдет куда нибудь. Саудовская лига очень даже не плохая .
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Loko_Roma
1780472845
Все правильно сделал, нужно трезво оценивать свои возможности, все эти высеры экспердов про поездку в европу выиграть ЛЧ лапша на уши, заработает состояние а там может на вайбе в топ клубчик пятерки для закрытия ачивки перейдет
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Чугунный скороход
1780473583
Не рановато ли, Эдик, в верблюжью лигу?
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АЛЕКС 58
1780474442
Все европейские клубы в шоке,кусают локти. Как все мечтали подписать ару,а он выбрал деньги саудитов!
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Lenin26
1780475347
На секундочку повышение зп минимум в 8 раз!!!Играют в лиге звёзды первой величины.Ну что же,теперь посмотрим что он выберет,играть в Европе или зарабатывать деньги,в том что он выберет остаться, не верю от слова совсем.Там глядишь и друг-товаришь Сафонов подъедет на фантастический контракт,уже писали про это,так что будет не скучно)
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Freyd
1780475365
А может и не перейти
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...уефан
1780475612
...Краснодар - в минус! Карман Сперцяна - в плюс, карьера - в минус...
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Бумбраш
1780476976
10лямов-это же больше чем бюджет Армении
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