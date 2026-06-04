Широков высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб

Роман Широков прокомментировал возможный переход капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Сообщалось, что на Ближнем Востоке полузащитнику предлагают до 10 миллионов евро в год.

«Нормально к этому отношусь. Ему же только 25, а не 29 еще? Деньги не помешают.

Если в Европе нет вариантов, то почему бы и нет? Можно же перейти в Саудовскую Аравию, а потом перейти в европейский клуб. Так же делают некоторые игроки», – сказал Широков.