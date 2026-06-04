Широков высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб

Роман Широков прокомментировал возможный переход капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».
Сообщалось, что на Ближнем Востоке полузащитнику предлагают до 10 миллионов евро в год.
«Нормально к этому отношусь. Ему же только 25, а не 29 еще? Деньги не помешают.
Если в Европе нет вариантов, то почему бы и нет? Можно же перейти в Саудовскую Аравию, а потом перейти в европейский клуб. Так же делают некоторые игроки», – сказал Широков.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.
Источник: Metaratings