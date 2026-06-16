Экс-игрок «Зенита» сказал, стал бы предательством переход Малкома в «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о варианте с переходом экс-вингера петербургской команды Малкома в «Спартак».

– Пишут, что «Спартак» интересуется Малкомом, что думаете об этом? Кто-то видит в этом возможном переходе предательство «Зенита».

– Мы не знаем всю ситуацию. Раз «Зенит» его не приглашает, то в чeм здесь предательство? Я никакого предательства «Зенита» не вижу. Но тут нужно понимать, что после его выступлений в РПЛ прошло уже много времени. Нужно понимать, в какой он форме и поможет ли он вообще «Спартаку». Это тоже вопрос.

– За «Аль-Хиляль» у него девять голов и 12 ассистов в минувшем сезоне.

– Неплохой результат!

– А нынешнему «Зениту» Малком пригодился бы?

– Были уже какие-то такие разговоры. Но потом всe затихло. Поэтому повторюсь, тут нужно понимать, в какой форме он находится и какой у него уровень мотивации. В своe время в «Зените» он был одним из лучших. Хотя первое время он долго адаптировался, травмы мешали.