«Бабки на первом месте»: Погребняк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал потенциальный трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».
«Мы не знаем, что выберет Сперцян – финансы и противостояние с Роналду или «Комо» и Лигу чемпионов. Это уже на его усмотрение.
Мне было бы интересно посмотреть на него в Саудовской Аравии. Там большой наплыв звезд, хорошая атмосфера на играх. Хочу его видеть там. Европа – классно, но сейчас бабки на первом месте, как мне кажется», – сказал Погребняк.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»