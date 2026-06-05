«Бабки на первом месте»: Погребняк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал потенциальный трансфер Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

«Мы не знаем, что выберет Сперцян – финансы и противостояние с Роналду или «Комо» и Лигу чемпионов. Это уже на его усмотрение.

Мне было бы интересно посмотреть на него в Саудовской Аравии. Там большой наплыв звезд, хорошая атмосфера на играх. Хочу его видеть там. Европа – классно, но сейчас бабки на первом месте, как мне кажется», – сказал Погребняк.