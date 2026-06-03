«Ростов» попрощался с тренером, перешедшим в ЦСКА

«Ростов» подтвердил, что экс-нападающий Роман Адамов покинул пост заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола в клубе.

«43-летний специалист вошел в тренерский штаб ЦСКА. Напомним, что Роман Станиславович вернулся в структуру нашего клуба в начале декабря 2025 года.

Желаем удачи и успехов в дальнейшей работе!

Исполняющим обязанности будет назначен Роман Церюта», – говорится в сообщении «Ростова».