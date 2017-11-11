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    Роман Адамов

    Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Станиславович
    Фамилия Адамов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Белая Калитва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июня 1982 (40 лет)
    Рост 187
    Вес 79
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