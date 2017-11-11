Адамов вошел в тренерский штаб «Ростова»

Бывший нападающий «Ростова» Роман Адамов получил должность в клубе.

Как сообщается на официальном сайте донской команды, Адамов вошел в тренерский штаб Леонида Кучука. Он будет принимать участие в учебно-тренировочном процессе основы, а также координировать взаимодействие основной и молодежной команд.

«Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем. Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение. Надеюсь, что буду приносить «Ростову» пользу», – заявил Адамов.