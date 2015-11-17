Адамов: «Сказал Слуцкому, кого ставить на матч против хорватов»

Бывший игрок сборной России Роман Адамов рассказал о своей встрече с главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким.

— В Ростове со Слуцким удалось пообщаться?

— Да, посидели с ним в ресторане. Поужинали, обсудили состав. Я сказал ему, кого ставить на матч с хорватами. Шучу. На самом деле поинтересовался, какие он дает подопечным нагрузки, как выбирает тактику. У меня же тоже есть лицензия.

— Не на левом берегу, случайно, сидели?

— Нет, что вы. Левый берег сейчас уже непопулярен. Цивилизованно посидели. Алкоголь? Какой алкоголь? Спорт и спиртное — несовместимы.

— Слуцкий стал жестче?

— Я знаю его уже 20 лет. Каких-то серьезных изменений не заметил. Он всю жизнь был требовательным. Поменялся его статус, но, мне кажется, как человек он остался тем же, — говорит Адамов.