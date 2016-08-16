Адамов: «Многие игроки «Ростова» могут больше никогда не попасть в групповой этап ЛЧ»

Бывший нападающий «Ростова» Роман Адамов назвал «Аякс» фаворитом противостояния четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

– Амстердамцы. Ведь это команда с богатейшей историей и большим опытом выступлений в еврокубках.

– Как относитесь к тому, что Бердыев ушел из «Ростова», но, тем не менее, отправился с командой в Нидерланды?

– Не мне давать оценки. Если честно, вообще не понимаю, что у них там происходит, поэтому не хочу рассуждать.

– Проблемы с деньгами скажутся на настроении игроков «Ростова» и, соответственно, на результате?

– Нет. Я как бывший футболист могу сказать: учитывая, как много стоит на кону и уровень турнира, ребята вряд ли будут думать о деньгах – они полностью сосредоточатся на игре.

– А неопределенность с главным тренером?

– Это, конечно, может повлиять, но у многих футболистов «Ростова» это едва ли не последняя возможность попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому они постараются сделать все, чтобы не обращать внимания ни на какие посторонние факторы.