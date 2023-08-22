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    • «Ударил правым боковым»: Адамов вспомнил, как Слуцкий напал на судью

    «Ударил правым боковым»: Адамов вспомнил, как Слуцкий напал на судью

    Экс-нападающий сборной России Роман Адамов, как Леонид Слуцкий избил судью в начале своей тренерской карьеры.

    – Слуцкий уже в Олимпии» начинал воспитывать судей. Была история, когда он побил одного.

    – Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит и нам ставят пенальти.

    Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым.

    • Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
    • Слуцкий выиграл 7 трофеев с ЦСКА, с 2015 по 2016 год возглавлял сборную России.
    • У него есть опыт работы за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: Sport24

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