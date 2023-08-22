«Ударил правым боковым»: Адамов вспомнил, как Слуцкий напал на судью

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов, рассказал как Леонид Слуцкий избил судью в начале своей тренерской карьеры.

– Слуцкий уже в Олимпии» начинал воспитывать судей. Была история, когда он побил одного.

– Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит и нам ставят пенальти.

Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым.