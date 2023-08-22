«Ударил правым боковым»: Адамов вспомнил, как Слуцкий напал на судью

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов, рассказал как Леонид Слуцкий избил судью в начале своей тренерской карьеры.
– Слуцкий уже в Олимпии» начинал воспитывать судей. Была история, когда он побил одного.
– Мы играли на выезде с саранской «Светотехникой». Судья в той игре нас просто убил. Человек падает за два метра до штрафной, кричит и нам ставят пенальти.
Слуцкому было настолько обидно от собственного бессилия и от того, что прибивают его ребят, что он пошел за нас заступаться. И ударил этого судью правым боковым.
- Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
- Слуцкий выиграл 7 трофеев с ЦСКА, с 2015 по 2016 год возглавлял сборную России.
- У него есть опыт работы за границей – в «Халл Сити» и «Витессе».
Источник: Sport24