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«Шэньхуа» Слуцкого вновь проиграл

Вчера, 18:14
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«Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел домашнее поражение от «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в 19-м туре китайской Суперлиги – 0:2.

Встреча прошла на стадионе «Шанхай Стэдиум». До 75-й минуты команды не могли открыть счет, пока Шадаш не вывел гостей вперед. Спустя восемь минут Альберто Килес удвоил преимущество «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и установил окончательный результат.

  • После этого матча команда Слуцкого с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице китайского чемпионата.
  • «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», набравший 11 баллов, располагается на 15-й строчке.
  • У Слуцкого контракт до конца года.

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Тяньцзинь Цзиньмэнь Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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baggio80
1784387936
Так его и уволят скоро с такими результатами.
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Garrincha58
1784388582
Вот до чего доводят людей принимающих участие в тв-шоу
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