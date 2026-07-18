«Шэньхуа» Слуцкого вновь проиграл

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел домашнее поражение от «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в 19-м туре китайской Суперлиги – 0:2.
Встреча прошла на стадионе «Шанхай Стэдиум». До 75-й минуты команды не могли открыть счет, пока Шадаш не вывел гостей вперед. Спустя восемь минут Альберто Килес удвоил преимущество «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и установил окончательный результат.
- После этого матча команда Слуцкого с 19 очками занимает 11-е место в турнирной таблице китайского чемпионата.
- «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», набравший 11 баллов, располагается на 15-й строчке.
- У Слуцкого контракт до конца года.
Источник: «Бомбардир»