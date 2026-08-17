Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу

Тренер Леонид Слуцкий объяснил свое решение возглавить медиафутбольную сборную России.

– Как вы согласились стать главным тренером сборной медиафутбола России?

– На самом деле, мне кажется, это интересный проект. Когда мы говорим о популяризации футбола, я многое для этого делаю – от школы до различных проектов: интересные матчи, открытие стадионов.

Если это интересный проект, который послужит популяризации футбола, то почему бы и нет? Я пока свободен, три дня ничего не изменят.

В таких играх победа не самое главное. Главное – крупно не проиграть. Я видел состав, поэтому моя задача – просто не обосраться.