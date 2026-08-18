Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался об уходе игроков из «Локомотива».
– Они все не хотят, все уходят. Все воспитанники, обрати внимание. Батраков – вообще с шести лет. Что они бегут из «Локомотива»? Что Баринов призывает всех бежать из команды, всe разваливается. Значит, еe развалили. Ты бы хотел играть в разваленной команде, бороться за выживание? Кто два года назад знал Батракова и Карпукаса? Только в «Локомотиве».
– Ну, вы знали.
– Я не знал тоже. Вышел какой-то Батраков, что-то там побегал в конце. Ничего особенного. Сейчас видел, сколько молодeжи появилось? То есть стали академии работать. Молодeжи полно. Они заменят. По большому счeту они должны этих карпукасов, батраковых менять.
- «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
- В прошлом сезоне команда взяла бронзу.
- В следующем туре РПЛ «Локо» сыграет на выезде против ЦСКА (22 августа).
Источник: «Чемпионат»