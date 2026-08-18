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Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»

18 августа, 23:38
8

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался об уходе игроков из «Локомотива».

– Они все не хотят, все уходят. Все воспитанники, обрати внимание. Батраков – вообще с шести лет. Что они бегут из «Локомотива»? Что Баринов призывает всех бежать из команды, всe разваливается. Значит, еe развалили. Ты бы хотел играть в разваленной команде, бороться за выживание? Кто два года назад знал Батракова и Карпукаса? Только в «Локомотиве».

– Ну, вы знали.

– Я не знал тоже. Вышел какой-то Батраков, что-то там побегал в конце. Ничего особенного. Сейчас видел, сколько молодeжи появилось? То есть стали академии работать. Молодeжи полно. Они заменят. По большому счeту они должны этих карпукасов, батраковых менять.

  • «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
  • В прошлом сезоне команда взяла бронзу.
  • В следующем туре РПЛ «Локо» сыграет на выезде против ЦСКА (22 августа).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Карпукас Артем Батраков Алексей Бубнов Александр
Комментарии (8)
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akrokolchik
1787089068
Комментарий скрыт модератором
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_Sasha_
1787090212
Пора в пердив
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aldo conte
1787098816
Команда кончилась - началась распродажа.
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subbotaspartak
1787109118
Были периоды, когда Локо ничего не значил (как и зенит). Опережая бездомных: У Спартака всё ярко, даже вылет в 1 лигу...
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