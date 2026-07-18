Слуцкий завидует китайской инфраструктуре: «Блин, я тоже так хочу»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий хочет, чтобы инфраструктура в России развивалась так же, как в Китае.

– Любимая страна?

– Россия.

– Почему?

– Я обожаю Россию. Считаю, что Москва – лучший город на планете. Россия – лучшая страна. Я невероятный фанат России.

Я очень сильно расстраиваюсь, если что-то у нас не так. Безумно расстраиваюсь.

Когда я в Китае еду и вижу аэропорты, дороги, сервис, тогда думаю: «Блин, я тоже так хочу».

Причем я хочу, чтобы так было везде в России. Не только в Москве или крупных городах.