Слуцкий завидует китайской инфраструктуре: «Блин, я тоже так хочу»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий хочет, чтобы инфраструктура в России развивалась так же, как в Китае.
– Любимая страна?
– Россия.
– Почему?
– Я обожаю Россию. Считаю, что Москва – лучший город на планете. Россия – лучшая страна. Я невероятный фанат России.
Я очень сильно расстраиваюсь, если что-то у нас не так. Безумно расстраиваюсь.
Когда я в Китае еду и вижу аэропорты, дороги, сервис, тогда думаю: «Блин, я тоже так хочу».
Причем я хочу, чтобы так было везде в России. Не только в Москве или крупных городах.
- Тренер проводит третий сезон в Китае.
- «Шанхай Шэньхуа» дважды под его руководством становился серебряным призером Суперлиги.
- В России Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную.
Источник: ютуб-канал «Послезавтра»