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  • Слуцкий завидует китайской инфраструктуре: «Блин, я тоже так хочу»

Слуцкий завидует китайской инфраструктуре: «Блин, я тоже так хочу»

Вчера, 11:29
1

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий хочет, чтобы инфраструктура в России развивалась так же, как в Китае.

– Любимая страна?

– Россия.

– Почему?

– Я обожаю Россию. Считаю, что Москва – лучший город на планете. Россия – лучшая страна. Я невероятный фанат России.

Я очень сильно расстраиваюсь, если что-то у нас не так. Безумно расстраиваюсь.

Когда я в Китае еду и вижу аэропорты, дороги, сервис, тогда думаю: «Блин, я тоже так хочу».

Причем я хочу, чтобы так было везде в России. Не только в Москве или крупных городах.

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Источник: ютуб-канал «Послезавтра»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Цугундeр
1784363543
) Оставайся, дядька, с ними ,будешь вечный хунвэйбин..
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