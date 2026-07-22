Российский игрок не реализовал послематчевый пенальти в Кубке Китая, его клуб вылетел

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин не сумел реализовать послематчевый пенальти в матче 1/8 финала Кубка Китая с «Юньнань Юкунь» (3:3, по пенальти 2:3).

Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле все 120 минут, включая дополнительное время.

В послематчевой серии пенальти команд нанесли по 5 ударов. Сорокин бил третьим в своем клубе, но не сумел поразить ворота соперников. Ошибки допустили и два его партнера по команде.

В итоге «Чэнду Жунчэн» проиграл серию и вылетел из Кубка Китая.