Российский игрок не реализовал послематчевый пенальти в Кубке Китая, его клуб вылетел

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин не сумел реализовать послематчевый пенальти в матче 1/8 финала Кубка Китая с «Юньнань Юкунь» (3:3, по пенальти 2:3).
Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле все 120 минут, включая дополнительное время.
В послематчевой серии пенальти команд нанесли по 5 ударов. Сорокин бил третьим в своем клубе, но не сумел поразить ворота соперников. Ошибки допустили и два его партнера по команде.
В итоге «Чэнду Жунчэн» проиграл серию и вылетел из Кубка Китая.
- В Суперлиге команда по-прежнему лидирует с 43 очками после 19 туров и отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя.
- 30-летний Сорокин провел в чемпионате Китая 18 матчей, забил 3 гола.
Источник: «Бомбардир»