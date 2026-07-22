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  • Российский игрок не реализовал послематчевый пенальти в Кубке Китая, его клуб вылетел

Российский игрок не реализовал послематчевый пенальти в Кубке Китая, его клуб вылетел

Сегодня, 10:36

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин не сумел реализовать послематчевый пенальти в матче 1/8 финала Кубка Китая с «Юньнань Юкунь» (3:3, по пенальти 2:3).

Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле все 120 минут, включая дополнительное время.

В послематчевой серии пенальти команд нанесли по 5 ударов. Сорокин бил третьим в своем клубе, но не сумел поразить ворота соперников. Ошибки допустили и два его партнера по команде.

В итоге «Чэнду Жунчэн» проиграл серию и вылетел из Кубка Китая.

  • В Суперлиге команда по-прежнему лидирует с 43 очками после 19 туров и отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя.
  • 30-летний Сорокин провел в чемпионате Китая 18 матчей, забил 3 гола.

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Чэнду Жунчэн Юньнань Юкунь Сорокин Егор
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