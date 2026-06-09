Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий выделил преимущества тенниса над футболом.

«Я должен придумать, потому что считаю, что футбол лучше. Но если бы я защищал теннис, должен придумать топ-3.

Первое – объективное судейство. То есть судья не может вмешаться. Раньше, до изобретения всех этих линий, как-то мог. Сейчас судья не влияет ни на что. То есть объективное судейство.

Второе – календарь, который ты можешь выбирать. Здесь я участвую, здесь не участвую, здесь у меня «Большой шлем», я подготовлюсь, здесь скипану, здесь возьму то, здесь возьму это.

Третье. Я бы сказал так, что прозрачность денег. На что наиграл, то и заработал», – сказал Слуцкий на ютуб-канале FONBET.