«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей

«Шанхай Шэньхуа» снова не смог победить в чемпионате Китая.
В 14-м туре команда Леонида Слуцкого дома уступила «Шэньчжэнь Пенг Сити» со счетом 1:2.
Все голы были забиты еще в первой четверти матча. Победный мяч в активе русскоговорящего израильтянина Эдена Карцева.
«Шэньхуа» продлил безвыигрышную серию до шести встреч – две ничьих и четыре поражения. Отставание от лидера Суперлиги выросло до 22 очков.
Китай. Суперлига. 14 тур
Шанхай Шэньхуа - Шэньчжэнь Пенг Сити - 1:2 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Адеми, 5; 0:2 - Э. Карцев, 17 (с пенальти); 1:2 - Р. Ратао, 24 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»