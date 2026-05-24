  • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей

Сегодня, 17:30
3

«Шанхай Шэньхуа» снова не смог победить в чемпионате Китая.

В 14-м туре команда Леонида Слуцкого дома уступила «Шэньчжэнь Пенг Сити» со счетом 1:2.

Все голы были забиты еще в первой четверти матча. Победный мяч в активе русскоговорящего израильтянина Эдена Карцева.

«Шэньхуа» продлил безвыигрышную серию до шести встреч – две ничьих и четыре поражения. Отставание от лидера Суперлиги выросло до 22 очков.

Китай. Суперлига. 14 тур
Шанхай Шэньхуа - Шэньчжэнь Пенг Сити - 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 - А. Адеми, 5; 0:2 - Э. Карцев, 17 (с пенальти); 1:2 - Р. Ратао, 24 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл 3
Известная певица наехала на Слуцкого 13
«Шэньхуа» Слуцкого не выиграл четвертый матч подряд
Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пенг Сити Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1779633878
Скоро Лёню попрут пинками под зад и сдерживать энергию Ци точно не будут🤑
Ответить
evgevg13
1779634168
Ждём Лёню в РПЛ
Ответить
Интерес
1779635232
Лёня домой собрался.
Ответить
