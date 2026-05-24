«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей

«Шанхай Шэньхуа» снова не смог победить в чемпионате Китая.

В 14-м туре команда Леонида Слуцкого дома уступила «Шэньчжэнь Пенг Сити» со счетом 1:2.

Все голы были забиты еще в первой четверти матча. Победный мяч в активе русскоговорящего израильтянина Эдена Карцева.

«Шэньхуа» продлил безвыигрышную серию до шести встреч – две ничьих и четыре поражения. Отставание от лидера Суперлиги выросло до 22 очков.