Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды

Сегодня, 21:58
1

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает рискованными инвестиции в трансферы футболистов с одним успешным сезоном.

«Я никогда не беру игрока, который выстрелил в первый сезон, потому что это всегда может быть случайность. Дальше он не пойдeт.

Поэтому нужно понять: какой возраст, что у него уже есть два-три сезона на каком-то гарантированном уровне. Тогда ты понимаешь, что это менее рискованная инвестиция, нежели взять того, кто только что стрельнул.

Хотя все хотят взять именно того, который: «Ух ты! Посмотрите, он за первый сезон забил 15! Давайте за него двадцатку заплатим. Через год он будет стоить 50».

Как правило, второй сезон он не забивает ничего. И 20 миллионов евро клуб потратил в пустоту. Два сезона – это тот срок, когда молодой, относительно молодой игрок может уже получить какую-то гарантированную статистику», – пояснил Слуцкий.

  • 54-летний тренер проводит третий сезон в Китае.
  • «Шанхай Шэньхуа» дважды под его руководством становился серебряным призером Суперлиги.
  • В России Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную.

Еще по теме:
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам 6
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер» 18
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
Источник: ютуб-канал «На личный счет»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Интерес
1776109636
Какой "успешный первый сезон"? Лохам агенты впаривают по нарезке эпизодов.Да и у нас-болельщиков, каждый второй-великий специалист по любому игроку, фамилию которого узнали пять минут назад.По той же причине: "всесилие интернета".
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
5
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
15
Все новости
Все новости
Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды
21:58
1
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
Слуцкий сделает новую операцию по улучшению внешности
4 апреля
5
Слуцкий заявил о политизированности футбола: «Я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной»
30 марта
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта
1
Слуцкий раскрыл сумму, потраченную на улучшение внешности
17 февраля
1
Слуцкий раскрыл самую дорогую покупку за последние полгода
16 февраля
Слуцкий не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»
15 февраля
21
Слуцкий раскрыл свой секрет похудения
14 февраля
1
Слуцкий откровенно ответил, сколько у него накоплено денег
13 февраля
6
ФотоРоссийский защитник Сорокин подписал контракт с новым клубом
5 февраля
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля
3
ФотоЭкс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
29 января
6
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
18
Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»
16 января
2
Слуцкий номинирован на звание тренера года в Китае
2025.12.01 18:54
Слуцкий сообщил, в каком клубе будет работать в следующем году
2025.11.27 18:46
1
Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае
2025.11.26 21:59
3
Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая
2025.11.22 12:30
6
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил
2025.10.08 21:21
«Шэньхуа» Слуцкого победил со счетом 6:1
2025.09.26 15:03
1
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на родине ковида
2025.08.31 17:06
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
2025.08.23 16:47
Слуцкий объяснил отъезд из России
2025.08.19 19:53
1
Все новости
