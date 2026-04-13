Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает рискованными инвестиции в трансферы футболистов с одним успешным сезоном.

«Я никогда не беру игрока, который выстрелил в первый сезон, потому что это всегда может быть случайность. Дальше он не пойдeт.

Поэтому нужно понять: какой возраст, что у него уже есть два-три сезона на каком-то гарантированном уровне. Тогда ты понимаешь, что это менее рискованная инвестиция, нежели взять того, кто только что стрельнул.

Хотя все хотят взять именно того, который: «Ух ты! Посмотрите, он за первый сезон забил 15! Давайте за него двадцатку заплатим. Через год он будет стоить 50».

Как правило, второй сезон он не забивает ничего. И 20 миллионов евро клуб потратил в пустоту. Два сезона – это тот срок, когда молодой, относительно молодой игрок может уже получить какую-то гарантированную статистику», – пояснил Слуцкий.