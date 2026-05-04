Мостовой объяснил, почему не возглавит ЦСКА

Александр Мостовой заявил о готовности работать в ЦСКА, но не на должности главного тренера.
Сегодня армейцы уволили Фабио Челестини.
«Главным тренером в ЦСКА я быть не могу, потому что должна быть лицензия. Если меня позовут в тренерский штаб ЦСКА, то пойду.
Парадокс нашего футбола в том, что человека, игравшего 20 лет на высочайшем уровне в нашем чемпионате, в Европе и в мире, могут не допустить до работы.
А людей, которые футбол не видели или видели с Эйфелевой башни, у нас много», – сказал Мостовой.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: Metaratings