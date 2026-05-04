Бышовец объяснил провал Челестини в ЦСКА

Российский тренер Анатолий Бышовец порассуждал о причинах увольнения Фабио Челестини из ЦСКА.

«О Челестини можно судить по началу работы в ЦСКА. Было видно, что команда преобразилась, играли на лучших качествах.

Всe это было достаточно перспективно, но структура ЦСКА оказалась не готова к перестановкам в обороне – уход Дивеева, история с Мойзесом в не самое подходящее время. Это и создавало проблемы с результатом.

Кажется, сборы и подготовка к возобновлению сезона повлияла. Плюс Челестини не был готов к уходу Дивеева. Можно говорить, что приобретение Лусиано адекватно, но в то же время защита оставлена на молодeжь, где ещe нет взаимодействия.

Челестини – думающий тренер, но специфика нашего чемпионата, когда в лучшее время мы тренируемся, а не играем, создаeт такие проблемы.

Сейчас уже хуже некуда, а ЦСКА – очень амбициозный клуб, есть традиции. Подозреваю, что вместо Челестини будет российский тренер», – сказал Бышовец.