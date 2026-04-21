Сборную России пристыдили за рекорд Дзюбы: «Фейковый герой»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о том, как Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Форварда «Акрона» не вызывали в сборную с июня 2021 по март 2025 года.

Прошлой весной ему дали сыграть с Гренадой (5:0).

Дзюба забил 31-й гол за Россию и превзошел рекорд Александра Кержакова.

«Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у Кержакова. Что это – неуважение к Дзюбе?

А что делает [главный тренер сборной] Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фейковый герой», – заявил Бышовец.