Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о том, как Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
- Форварда «Акрона» не вызывали в сборную с июня 2021 по март 2025 года.
- Прошлой весной ему дали сыграть с Гренадой (5:0).
- Дзюба забил 31-й гол за Россию и превзошел рекорд Александра Кержакова.
«Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у Кержакова. Что это – неуважение к Дзюбе?
А что делает [главный тренер сборной] Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фейковый герой», – заявил Бышовец.
