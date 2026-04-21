  • Сборную России пристыдили за рекорд Дзюбы: «Фейковый герой»

Сборную России пристыдили за рекорд Дзюбы: «Фейковый герой»

Вчера, 20:20
18

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о том, как Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

  • Форварда «Акрона» не вызывали в сборную с июня 2021 по март 2025 года.
  • Прошлой весной ему дали сыграть с Гренадой (5:0).
  • Дзюба забил 31-й гол за Россию и превзошел рекорд Александра Кержакова.

«Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у Кержакова. Что это – неуважение к Дзюбе?

А что делает [главный тренер сборной] Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фейковый герой», – заявил Бышовец.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Россия Акрон Дзюба Артем Бышовец Анатолий Карпин Валерий Кержаков Александр
Комментарии (18)
Антрацитовый волхв
1776792660
Кержаков тоже хотел сыграть, но не попал в заявку...
Дубина
1776792792
Газпром приказ дал любой ценой взять дрочера! Позор согласен!! ЗПРФ.... Так еще кому и забил и то с нарушением(((
Snek
1776792860
До Бышовца как до жирафа только дошло?
Fеnix
1776794564
Точно.Фейковый.
Mirak92
1776796015
Ну так и сборная 404
Foxitkuban
1776798068
По делу
Fju-2
1776801199
нет предела человеческой мерзости
Loko_Roma
1776805357
Барин валерке позвонил, валерка барину отказать не может
алдан2014
1776821740
Бышовец ведь всё понимает. Для кого он эту водичку льёт? Давно ни о чём не спрашивали?
