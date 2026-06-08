В «Акроне» объяснили назначение сербского тренера Благоевича

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал приглашение Срджана Благоевича на пост главного тренера.
- Клуб из Тольятти заключил с сербом контракт до 2030 года.
- Сообщалось, что «Акрон» заплатит «Партизану» за тренера до 450 тысяч евро.
«Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество с Срджаном Благоевичем. «Акрону» близка его философия и принципы работы. Уверены, что этот специалист может помочь нашей команде выйти на новый уровень.
Совместно определили стратегию развития спортивного направления «Акрона» и всей его вертикали, ведь контракт у тренера долгосрочный.
Да, всегда есть риски, которые предусматриваются долгосрочным соглашением, но для обеих сторон конструкция сделки выглядит адекватной и разумной с точки зрения негативных сценариев.
Впереди – месяц плодотворной подготовки к нашему третьему сезону в РПЛ – смотрим в него с оптимизмом», – сказал Клюшев.
- «Акрон» финишировал в РПЛ-2025/26 на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
- В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
- Перед переходными матчами клуб уволил Заура Тедеева, временно заменив его на Мурата Искакова.