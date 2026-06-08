В «Акроне» объяснили назначение сербского тренера Благоевича

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал приглашение Срджана Благоевича на пост главного тренера.

Клуб из Тольятти заключил с сербом контракт до 2030 года.

Сообщалось, что «Акрон» заплатит «Партизану» за тренера до 450 тысяч евро.

«Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество с Срджаном Благоевичем. «Акрону» близка его философия и принципы работы. Уверены, что этот специалист может помочь нашей команде выйти на новый уровень.

Совместно определили стратегию развития спортивного направления «Акрона» и всей его вертикали, ведь контракт у тренера долгосрочный.

Да, всегда есть риски, которые предусматриваются долгосрочным соглашением, но для обеих сторон конструкция сделки выглядит адекватной и разумной с точки зрения негативных сценариев.

Впереди – месяц плодотворной подготовки к нашему третьему сезону в РПЛ – смотрим в него с оптимизмом», – сказал Клюшев.