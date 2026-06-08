В «Балтике» прояснили будущее Талалаева

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников ответил на вопросы о будущем главного тренера команды Андрея Талалаева.

– Талалаева куда только не отправляли в последние полгода: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив»... А до реальных предложений доходило?

– Нет. Никакой конкретики не было. При этом напомню, что у нас есть договоренность о том, что мы отпустим его в иностранный клуб, если у него будет такое желание и предложение.

– Планируете ли вы продлевать его контракт?

– Он действует еще год. Обсудим. Андрей Викторович готов к продлению. Мы в целом тоже, поэтому будем говорить. Но повода для спешки не вижу.