Стала известна позиция «Крыльев Советов» по подписанию Дзюбы

Инсайдер Иван Карпов опроверг информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Дзюба не интересен «Крыльям»: боссы самарцев решительно не настроены подписывать его ни в ближайшее, ни в далекое время.

«Крылья» играют в другой футбол, где нужны быстрые игроки», – сообщил источник.