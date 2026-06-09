Стала известна позиция «Крыльев Советов» по подписанию Дзюбы

Инсайдер Иван Карпов опроверг информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Крылья Советов».
«Дзюба не интересен «Крыльям»: боссы самарцев решительно не настроены подписывать его ни в ближайшее, ни в далекое время.
«Крылья» играют в другой футбол, где нужны быстрые игроки», – сообщил источник.
- Форварду в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
- В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова