Дзюба близок к переходу в клуб РПЛ

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба нашел новую команду.

Он близок к подписанию контракта с «Крыльями Советов».

«Несмотря на финансовые проблемы, боссы «Крыльев» решительно настроены подписать Дзюбу, так как хотят усилить зону атаки.

Руководство считает, что Артeм может согласиться. Так как есть два весомых аргумента. Первый – он может выиграть конкуренцию у того же Амара Рахмановича. Второй – для Дзюбы Самарская область стала родной, так что адаптироваться будет легче», – сообщил источник.