«Рубин» продлил контракт с Нигматуллиным

«Рубин» объявил о продлении контракта с Артуром Нигматуллиным – вратарь казанского клуба поставил подпись под новым соглашением.
Трудовой договор с голкипером рассчитан до лета 2027 года.
- 35-летний уроженец Владивостока в «Рубине» с лета 2024 года. Футболиста купили у «Пари НН» за 700 тысяч евро. С тех пор Нигматуллин провел за казанцев 14 матчей, пропустил 20 голов.
- Больше всего матчей в карьере Артур провел за «Пари НН» (81 встреча, 120 пропущенных мячей).
- Нигматуллин – воспитанник системы ЦСКА, но за основу москвичей футболист не провел ни одного матча.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
- «Рубин» в 1-м туре примет «Краснодар», занявший в минувшем сезоне второе место.
Источник: телеграм-канал «Рубина»