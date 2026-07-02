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ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии

Вчера, 21:18
3

ЦСКА нашел вариант усиления центра обороны на рынке свободных агентов.

Армейский клуб интересуется 31-летним Домингушем Дуарте, который известен по выступлениям за «Спортинг», «Гранаду, «Депортиво» и «Хетафе».

30 июня португалец стал свободным агентом – он сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

Помимо ЦСКА, на него претендуют «Сан-Паулу» и «Олимпиакос».

  • Рыночная стоимость Дуарте – 800 тысяч евро.
  • В его активе 3 матча за сборную Португалии в 2020-2021 годах.
  • В сезоне-2025/26 центрбек провел 35 игр за «Хетафе», оформив 1+1.

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Источник: Radar da Bola
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Хетафе ЦСКА Сан-Паулу Олимпиакос Дуарте Домингуш
Комментарии (3)
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1783020106
Не поедет.
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jerry093
1783036313
что за цыгане у нас там сидят
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ZAITZEFF2011
1783038370
Хочет это хорошо. Ну если ему только очень деньги нужны.
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