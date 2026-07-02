ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии

ЦСКА нашел вариант усиления центра обороны на рынке свободных агентов.
Армейский клуб интересуется 31-летним Домингушем Дуарте, который известен по выступлениям за «Спортинг», «Гранаду, «Депортиво» и «Хетафе».
30 июня португалец стал свободным агентом – он сможет присоединиться к новой команде бесплатно.
Помимо ЦСКА, на него претендуют «Сан-Паулу» и «Олимпиакос».
- Рыночная стоимость Дуарте – 800 тысяч евро.
- В его активе 3 матча за сборную Португалии в 2020-2021 годах.
- В сезоне-2025/26 центрбек провел 35 игр за «Хетафе», оформив 1+1.
Источник: Radar da Bola