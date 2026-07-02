ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии

ЦСКА нашел вариант усиления центра обороны на рынке свободных агентов.

Армейский клуб интересуется 31-летним Домингушем Дуарте, который известен по выступлениям за «Спортинг», «Гранаду, «Депортиво» и «Хетафе».

30 июня португалец стал свободным агентом – он сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

Помимо ЦСКА, на него претендуют «Сан-Паулу» и «Олимпиакос».