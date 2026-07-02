Тренер РПЛ назвал Генича «конченым»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев присылал ему оскорбительное сообщение.

«Было сообщение от Талалаева: «Ты конченный, живи с этим дальше».

Это был матч «Балтика» – ЦСКА. Я сидел в режиме лайва на «Матч Премьере». Это когда есть ведущий модератор, есть два гостя, и они обсуждают в свободной форме матч. Я сидел не помню с кем. И пошла эта стычка. Началась эта свара. Андрей Викторович выбивает мяч, начали толкаться. И показывают повтор, и на повторе очень хорошо видно жест Талалаева (хлопки в ладоши). И я сказал: «Ну тут Андрей Викторович переборщил, потому что это может быть рецидив, потому что за жест в игре со «Спартаком» он был дисквалифицирован. И могут впаять ему дискву до конца сезона».

Ну сказал и сказал, это я даже не как комментатор сказал. Потом дальше уже было подтрибунное помещение, они друг друга посылали, Андрей Викторович на итальянском красивом посылал Фабио Челестини. И проходит ну сколько? Я уверен, что ему кто-то сказал. Он сообщение прислал в 23:25, то есть это прошло 20 минут после игры. И вот он прислал сообщение. Я ему ответил: «Может, вы для начала разберетесь?». Он ответил: «Я могу тебе эти жесты повторить в жизни».

Все, после этого мы больше с ним не общались. Ну ок. Если Талалаев считает меня конченым, пускай я буду конченый», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.