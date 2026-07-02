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Тренер РПЛ назвал Генича «конченым»

Вчера, 15:49
23

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев присылал ему оскорбительное сообщение.

«Было сообщение от Талалаева: «Ты конченный, живи с этим дальше».

Это был матч «Балтика» – ЦСКА. Я сидел в режиме лайва на «Матч Премьере». Это когда есть ведущий модератор, есть два гостя, и они обсуждают в свободной форме матч. Я сидел не помню с кем. И пошла эта стычка. Началась эта свара. Андрей Викторович выбивает мяч, начали толкаться. И показывают повтор, и на повторе очень хорошо видно жест Талалаева (хлопки в ладоши). И я сказал: «Ну тут Андрей Викторович переборщил, потому что это может быть рецидив, потому что за жест в игре со «Спартаком» он был дисквалифицирован. И могут впаять ему дискву до конца сезона».

Ну сказал и сказал, это я даже не как комментатор сказал. Потом дальше уже было подтрибунное помещение, они друг друга посылали, Андрей Викторович на итальянском красивом посылал Фабио Челестини. И проходит ну сколько? Я уверен, что ему кто-то сказал. Он сообщение прислал в 23:25, то есть это прошло 20 минут после игры. И вот он прислал сообщение. Я ему ответил: «Может, вы для начала разберетесь?». Он ответил: «Я могу тебе эти жесты повторить в жизни».

Все, после этого мы больше с ним не общались. Ну ок. Если Талалаев считает меня конченым, пускай я буду конченый», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • 6-е место «Балтики» в сезоне-2025/26 стало лучшим результатом команды в истории за все время выступлений в чемпионатах России и СССР.
  • 53-летний Талалаев возглавляет команду с сентября 2024 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Генич Константин
Комментарии (23)
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NewLife
1782997038
Бомбасрач😄
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sochi-2013
1782998474
Два дебила - это сила!
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DMитрий
1782998578
Вон у Бомбардира половина сотрудников таких и ничего, - живут, и всё также много безответственного фуфла сюда заливают для срача. Сами в гавнэ, но следят всё равно за нами и предъявы в виде банов нам, за которые ответить не в состоянии.
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Император 1
1782998974
Правда же
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Semenycch
1782999635
Судя по матчу ЦСКА - Балтика Талалаев полное ничтожество.
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MaxRnD
1782999670
Генич там у себя в будке периодически забывается и начинает откровенно и предвзято побрёхивать против одной из команд ...
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Evgenijgerasimov607@gmail
1782999969
Костян не бзди, Талалай конченый
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crf57
1783005817
ГЕНИЧ! Когда ты сам уже свалишь с ТВ, просто твои бредни и вопли слушать нормальному человеку просто НЕВОЗМОЖНО!!!
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FROLL007
1783007754
В матче с конями Талалай пробил дно. Ниже пока только бывшие тренеры свинарни. Гыгыгы
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СПОРТ 21 века
1783011506
А в чём Андрей Викторович не прав? Константин в каждом эфире ошибается, считает плохо, постоянно оговаривается, копается в жёлтом белье, любит подстрекать и провоцировать. Это разве хороший человек? Нет, это конченный уб****к. Наверняка эти же слова и собственная жена Константину говорила, особенно после того, как он на тотализаторе просахатил весь семейный бюджет. И, честно говоря, до сих пор непонятно, как такой человек ещё официально женат...
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