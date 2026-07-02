Эскобар приближается к переезду в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» вступило в переговоры о приобретении Хосена Эскобара, 21-летнего полузащитника мексиканской «Америки», пишет инсайдер в соцсетях Андрес Муньос.

Махачкалинцы уже отправили предложение по трансферу, однако мексиканская сторона отвергла первоначальный вариант и сформулировала встречные условия. Клубы продолжают обсуждать детали сделки – прогресс ожидается в ближайшие дни.