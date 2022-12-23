- 23 декабря 2022
- 13:27 Фото Вратарь сборной Мексики Очоа перешел в клуб Серии А
- 11 августа 2022
- 08:16 Фото «Аякс» заплатил 5 миллионов за защитника сборной Мексики
- 27 июля 2022
- 07:41 Товарищеский матч. «Реал» не смог победить «Америку» 1
- 21 июля 2022
- 07:33 Товарищеские матчи. «Манчестер Сити» и «Арсенал» победили, «Челси» проиграл «Шарлотту»
- 14 января 2020
- 23:45 Фото «Бетис» объявил о приобретении у «Америки» Гидо Родригеса 1
- 5 августа 2019
- 11:53 «Порту» в преддверии матча с «Краснодаром» купил за 9 миллионов Урибе 5
- 20 июля 2019
- 06:43 «Аякс» объявил о договоренности по трансферу мексиканского защитника Альвареса за 15 миллионов 1
- 30 января 2019
- 06:13 Sky Sport Italia: Ригони покинет «Зенит» ради «Америки». Мексиканцы заплатят 9 миллионов 12
- 20 июля 2018
- 07:08 Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Америкой»
- 28 октября 2017
- 17:42 «Ливерпуль» следит за 17-летним хавбеком «Америки» Лайнесом
- 17 октября 2017
- 01:25 Видео Мексиканский болельщик комментировал пенальти слепому фанату соперника в главном дерби страны 3
- 26 декабря 2016
- 10:52 «Тигрес» стал чемпионом Мексики 1
- 18 декабря 2016
- 12:21 Клубный чемпионат мира. «Атлетико Насьональ» занял третье место
- 17 декабря 2016
- 19:29 Судьи обратились к видеоповтору гола Роналду в ворота «Америки» из-за случайно нажатой кнопки
- 15 декабря 2016
- 15:28 Клубный чемпионат мира. «Реал» обыграл «Америку» и вышел в финал 5
- 12:42 Роналду и Бензема – в основе «Реала» на матч с «Америкой» 1
- 14 декабря 2016
- 20:16 Роналду: «В Японию мы прибыли не для отдыха»
- 12:37 Рамос пропустит матч клубного ЧМ против «Америки» 2
- 07:51 Тренер «Америки»: «В «Реале» играют обычные смертные» 3
- 12 декабря 2016
- 22:54 Рамос может не сыграть против «Америки» 4
- 11 декабря 2016
- 17:00 Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира
- 12:50 Видео «Реал» вылетел в Японию на клубный чемпионат мира 2
- 11:54 Клубный ЧМ. «Америка» обыграла «Чонбук Моторс» и станет соперником «Реала» в полуфинале 8
- 25 декабря 2015
- 09:56 «Америка» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Фалькао 8
- 16 декабря 2015
- 15:16 Клубный ЧМ. Мексиканская «Америка» обыграла «Мазембе»