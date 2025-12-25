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Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
3 сентября
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
3 сентября
2
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
29 августа
2
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10 августа
3
Эскобар приближается к переезду в РПЛ
2 июля
2
Стало известно, подпишет ли ЦСКА вингера сборной Уругвая
15 февраля
ЦСКА предложил 11 миллионов за уругвайского форварда
13 февраля
3
Реакция агента Маркиньоса на интерес к игроку из Мексики
7 февраля
1
Маркиньос может сменить «Спартак» на «Америку»
7 февраля
7
Фото
Давила надел форму «Зенита» с кубкового матча питерцев с ЦСКА
2025.12.25 08:16
Фото
Бывший игрок ЦСКА выложил фото в футболке «Зенита»
2025.12.24 23:25
2
Команда Абаскаля потерпела первое поражение за 3 матча
2025.09.25 10:06
1
Мексиканский клуб отказался продать защитника «Спартаку»
2025.08.22 08:17
«Спартак» заинтересовался защитником сборной Уругвая
2025.07.18 15:20
1
Фото
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке
2025.01.27 15:24
1
Бывший игрок ЦСКА помог клубу избавиться от трансферного бана
2025.01.25 17:21
1
ЦСКА принял улучшенное предложение «Америки» по Давиле
2024.09.13 17:42
2
ЦСКА не отдавал Давилу в аренду: «Переговоры продолжаются»
2024.09.13 15:47
5
Нападающий ЦСКА перешел в «Америку»
2024.09.13 08:31
5
В ЦСКА прояснили ситуацию с Давилой и Гуарирапой
2024.09.11 23:36
Подробности предложения «Америки» по Давиле, которое отклонило ЦСКА
2024.09.11 22:34
1
ЦСКА заблокировал уход Давилы и поставил ультиматум «Америке»
2024.09.11 21:35
1
Купленный за 5 миллионов Давила покидает ЦСКА
2024.09.11 20:44
5
Вице-президент «Америки»: «Зенит» сделал нам хорошее предложение по Фидальго и исчез»
2024.09.08 21:21
6
Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Америку», «МЮ» победил «Бетис», «Астон Вилла» проиграла «РБ Лейпциг»
2024.08.01 10:59
В ЦСКА объяснили, почему не продали Давилу за 6 миллионов
2024.02.09 17:50
ЦСКА не продал своего легионера за 6 миллионов
2024.02.09 14:36
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
2024.01.27 01:00
4
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
2024.01.25 19:30
2
1
2
3
Главные новости
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