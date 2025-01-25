Бывший игрок ЦСКА помог клубу избавиться от трансферного бана

С ЦСКА вскоре должны снять трансферный бан.
«Экс-игрок ЦСКА Виктор Давила заплатил 3,1 миллиона евро за Чидеру Эджуке, чтобы с ЦСКА сняли трансферный бан.
Чилиец остался должен «армейцам» за самовыкуп своего контракта минувшим летом, а ЦСКА не может переводить деньги напрямую в Нидерланды. В ближайшее время деньги от Давилы дойдут до «Херенвена», после чего с ЦСКА автоматически снимут трансферный бан ФИФА», – написал источник.
- Причиной бана ЦСКА был долг перед «Херенвеном» за Эджуке.
- Давила сейчас в мексиканской «Америке».
- Эджуке выступает в Примере за «Севилью».