Бывший игрок ЦСКА помог клубу избавиться от трансферного бана

С ЦСКА вскоре должны снять трансферный бан.

«Экс-игрок ЦСКА Виктор Давила заплатил 3,1 миллиона евро за Чидеру Эджуке, чтобы с ЦСКА сняли трансферный бан.

Чилиец остался должен «армейцам» за самовыкуп своего контракта минувшим летом, а ЦСКА не может переводить деньги напрямую в Нидерланды. В ближайшее время деньги от Давилы дойдут до «Херенвена», после чего с ЦСКА автоматически снимут трансферный бан ФИФА», – написал источник.