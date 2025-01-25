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  • Бывший игрок ЦСКА помог клубу избавиться от трансферного бана

Бывший игрок ЦСКА помог клубу избавиться от трансферного бана

С ЦСКА вскоре должны снять трансферный бан.

«Экс-игрок ЦСКА Виктор Давила заплатил 3,1 миллиона евро за Чидеру Эджуке, чтобы с ЦСКА сняли трансферный бан.

Чилиец остался должен «армейцам» за самовыкуп своего контракта минувшим летом, а ЦСКА не может переводить деньги напрямую в Нидерланды. В ближайшее время деньги от Давилы дойдут до «Херенвена», после чего с ЦСКА автоматически снимут трансферный бан ФИФА», – написал источник.

  • Причиной бана ЦСКА был долг перед «Херенвеном» за Эджуке.
  • Давила сейчас в мексиканской «Америке».
  • Эджуке выступает в Примере за «Севилью».

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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1737817176
Схема привычная-расчёт долговыми обязательствами.
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