ЦСКА принял улучшенное предложение «Америки» по Давиле

ЦСКА согласился отпустить Виктора Давилу в «Америку».

Вероятно, нападающий завершит свой переход в мексиканский клуб уже в субботу.

По информации Ивана Карпова, армейцы приняли предложение с такими условиями:

платная аренда за 1 млн евро;

обязательство выкупа за 6,5 млн евро, если Давила сыграет 50% матчей в сезоне;

бонус в размере 500 тысяч евро за 20 голевых действий чилийца в составе «Америки»;

ЦСКА получит 20% от следующей перепродажи игрока.

Суммарно клуб РПЛ может заработать 8 миллионов евро на Давиле, хотя год назад покупал его за 5 миллионов.