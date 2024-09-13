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    ЦСКА принял улучшенное предложение «Америки» по Давиле

    ЦСКА согласился отпустить Виктора Давилу в «Америку».

    Вероятно, нападающий завершит свой переход в мексиканский клуб уже в субботу.

    По информации Ивана Карпова, армейцы приняли предложение с такими условиями:

    • платная аренда за 1 млн евро;
    • обязательство выкупа за 6,5 млн евро, если Давила сыграет 50% матчей в сезоне;
    • бонус в размере 500 тысяч евро за 20 голевых действий чилийца в составе «Америки»;
    • ЦСКА получит 20% от следующей перепродажи игрока.

    Суммарно клуб РПЛ может заработать 8 миллионов евро на Давиле, хотя год назад покупал его за 5 миллионов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    13.09.2024 17:42
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1726240243
    Всё-таки додавили Америку на выгодные условия по Давиле. )
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    Fialet
    1726249609
    Америку развели на бабосы.
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