ЦСКА принял улучшенное предложение «Америки» по Давиле

ЦСКА согласился отпустить Виктора Давилу в «Америку».
Вероятно, нападающий завершит свой переход в мексиканский клуб уже в субботу.
По информации Ивана Карпова, армейцы приняли предложение с такими условиями:
- платная аренда за 1 млн евро;
- обязательство выкупа за 6,5 млн евро, если Давила сыграет 50% матчей в сезоне;
- бонус в размере 500 тысяч евро за 20 голевых действий чилийца в составе «Америки»;
- ЦСКА получит 20% от следующей перепродажи игрока.
Суммарно клуб РПЛ может заработать 8 миллионов евро на Давиле, хотя год назад покупал его за 5 миллионов.