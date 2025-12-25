Давила надел форму «Зенита» с кубкового матча питерцев с ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Виктор Давила, выложивший фотографию в футболке «Зенита», использовал форму с матча между командами в FONBET Кубке России.

«Футболка, кстати, с одного из кубковых матчей с питерцами в 2024 году. В обеих играх Давила выходил на замену в конце матча и результативными действиями не отметился», – написал источник.

На снимке 28-летний Давила запечатлен вместе со своей семьей. К фотографии сделана подпись: «Моя команда». Давила играл за ЦСКА с августа 2023-го по сентябрь 2024 года.