Давила надел форму «Зенита» с кубкового матча питерцев с ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Виктор Давила, выложивший фотографию в футболке «Зенита», использовал форму с матча между командами в FONBET Кубке России.
«Футболка, кстати, с одного из кубковых матчей с питерцами в 2024 году. В обеих играх Давила выходил на замену в конце матча и результативными действиями не отметился», – написал источник.
На снимке 28-летний Давила запечатлен вместе со своей семьей. К фотографии сделана подпись: «Моя команда». Давила играл за ЦСКА с августа 2023-го по сентябрь 2024 года.
- Красно-синие продали чилийца в «Америку» за 7,5 миллиона евро.
- Давила 2 мая 2024 года вышел на поле в домашнем для ЦСКА матче FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:1) на 77-й минуте.
- В ответной встрече 15 мая (0:0, по пенальти 4:5) чилиец появился на 87-й минуте. Он забил в ворота петербуржцев послематчевый 11-метровый.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»