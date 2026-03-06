Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак высказался об идее сыграть матч с «Оренбургом» в форме женской команды

Семак высказался об идее сыграть матч с «Оренбургом» в форме женской команды

6 марта, 23:54
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал необычный выбор формы на матч 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

– Сергей Богданович, заключительный вопрос. 8 марта наша команда выйдет в особом комплекте формы. Как вы к этому относитесь?

– Я к этому нормально отношусь. Это один из способов поздравить нашу прекрасную половину, поддержать и наш женский футбольный клуб – девчонок, которые выступают в такой форме, и поздравить всех девушек с праздником весны, любви. Желаем им здоровья, счастья. Думаю, это хороший жест с нашей стороны.

  • «Оренбург» примет «Зенит» в воскресенье, 8 марта, в 12:00 мск.
  • Команды занимают 14-е и 2-е места соответственно в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Еще по теме:
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
Жена Семака отреагировала на слухи о разводе 2
Жена Соболева трогательно поздравила мужа с днем рождения 2
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Семак Сергей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
нейтральныйкакникто
1772851564
Прикольно!!??100% будет форма женская, один в один???Даже женские аксессуары????
Ответить
subbotaspartak
1772853707
И мы поддерживаем поздравить девчонок. В обеих командах зенита.
Ответить
BykAs
1772859007
Бикини не забудьте )))
Ответить
Айболид
1772859218
Ооооо,новостник правильно написал в этот раз - в ФОРМЕ женской команды . Но местным имбецилам осмыслить прочитанное - это очень сложно .
Ответить
biber.ru
1772859626
Гомосятина какая-то.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772862499
Проще было написать в ЦВЕТАХ ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ! А то свинухи и примкнувшие к ним меньшИнства будут думать, что в стрингах выйдут. Ох уж эти гомо секи КБ. Гыгыгы
Ответить
Бумбраш
1772876677
Кто своих жен, женщин,девушек поздравляет с 8 марта в их одежде (рабочей,домашней)?.если такие есть на сайте, отзовитесь пожалуйста
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
3
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
20
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
13
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
1
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 