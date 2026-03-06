Семак высказался об идее сыграть матч с «Оренбургом» в форме женской команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал необычный выбор формы на матч 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».
– Сергей Богданович, заключительный вопрос. 8 марта наша команда выйдет в особом комплекте формы. Как вы к этому относитесь?
– Я к этому нормально отношусь. Это один из способов поздравить нашу прекрасную половину, поддержать и наш женский футбольный клуб – девчонок, которые выступают в такой форме, и поздравить всех девушек с праздником весны, любви. Желаем им здоровья, счастья. Думаю, это хороший жест с нашей стороны.
- «Оренбург» примет «Зенит» в воскресенье, 8 марта, в 12:00 мск.
- Команды занимают 14-е и 2-е места соответственно в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: официальный сайт «Зенита»