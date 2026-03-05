«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в форме женской команды

«Зенит» сообщил, что проведет ближайший матч в нестандартном комплекте формы.

В честь 8 марта футболисты петербургской команды выйдут на игру 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» в экипировке ЖФК «Зенит».

«Встреча, которая пройдет в это воскресенье на стадионе «Газовик», станет исторической для петербургского клуба.

В Международный женский день «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» в особенном комплекте формы.

В основе ее дизайна, созданного вместе с техническим партнером клуба Wildberries и спортивным брендом Jogel, – узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея, один из самых узнаваемых символов лучшего города мира.

Эта решетка, созданная мастерами петербургского модерна, воплощает утонченность ар-нуво: изящество линий, романтизм форм и дух вечной красоты.

Особенность этой формы еще и в том, что в ней выступает женская команда «Зенита». Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой – универсальность, качество и красоту этой экипировки», – говорится в публикации.