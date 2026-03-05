Введите ваш ник на сайте
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в форме женской команды

5 марта, 19:42
71

«Зенит» сообщил, что проведет ближайший матч в нестандартном комплекте формы.

В честь 8 марта футболисты петербургской команды выйдут на игру 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» в экипировке ЖФК «Зенит».

«Встреча, которая пройдет в это воскресенье на стадионе «Газовик», станет исторической для петербургского клуба.

В Международный женский день «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» в особенном комплекте формы.

В основе ее дизайна, созданного вместе с техническим партнером клуба Wildberries и спортивным брендом Jogel, – узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея, один из самых узнаваемых символов лучшего города мира.

Эта решетка, созданная мастерами петербургского модерна, воплощает утонченность ар-нуво: изящество линий, романтизм форм и дух вечной красоты.

Особенность этой формы еще и в том, что в ней выступает женская команда «Зенита». Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой – универсальность, качество и красоту этой экипировки», – говорится в публикации.

  • «Оренбург» примет «Зенит» в воскресенье, 8 марта, в 12:00 мск.
  • Команды занимают 14-е и 2-е места соответственно в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: сайт «Зенита»
Цугундeр
1772733289
Не новость ,а раздолье для ублюд.ков...
Ответить
Бумбраш
1772735226
А просто цветы подарить? Без всякого фетиша
Ответить
Bomjipidary
1772736604
Еще бы в розовой. Вместо шорт-стринги, вместо футболок топики и выглядели бы, как ведут себя.и чупа-чупс в перерыве)))
Ответить
Oldtrafford83
1772776322
Тёлочки))
Ответить
Иван Петров 1986
1772798339
Бельищко тоже ихнее оденьте.
Ответить
slavа0508
1772808756
Ну уж тогда и бельё женское одели бы . к чему полумеры ...
Ответить
Kollljan
1772874525
Зенит сыграет не в форме женской команды, а в футболках цвета и рисунка формы женской команды "Зенит". Правильно формулировать предложения надо учиться.
Ответить
Вальдемар Запашный
1772908192
Главное чтобы трусы женские не одели бело-голубые.
Ответить
balam
1772957312
массовый каминг аут.все сходится.и болелы такие же.ЗПРФ
Ответить
balam
1772957501
и мюлер тоже?
Ответить
  • Читайте нас: 