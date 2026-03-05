Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, обыграв тульский «Арсенал»

«Локомотив» выбил тульский «Арсенал» из FONBET Кубка России.

Столичная команда победила на выезде со счетом 2:1 и стала полуфиналистом Пути регионов.

Все голы в матче были забиты до перерыва – отличились Евгений Морозов, Артем Карпукас и Кирилл Большаков.

На 84-й минуте Алексей Батраков не реализовал пенальти.

В 1/2 финала Пути регионов «Локо» встретится с «Крыльями Советов».