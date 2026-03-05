Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, обыграв тульский «Арсенал»

«Локомотив» выбил тульский «Арсенал» из FONBET Кубка России.
Столичная команда победила на выезде со счетом 2:1 и стала полуфиналистом Пути регионов.
Все голы в матче были забиты до перерыва – отличились Евгений Морозов, Артем Карпукас и Кирилл Большаков.
На 84-й минуте Алексей Батраков не реализовал пенальти.
В 1/2 финала Пути регионов «Локо» встретится с «Крыльями Советов».
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Арсенал - Локомотив - 1:2 (0:2) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Е. Морозов, 32; 0:2 - А. Карпукас, 35; 1:2 - К. Большаков, 45.
Незабитые пенальти: нет - А. Батраков, 84.
Источник: «Бомбардир»