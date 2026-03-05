Введите ваш ник на сайте
  Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, обыграв тульский «Арсенал»

Кубок России. «Локомотив» прошел в полуфинал Пути регионов, обыграв тульский «Арсенал»

5 марта, 20:25
10

«Локомотив» выбил тульский «Арсенал» из FONBET Кубка России.

Столичная команда победила на выезде со счетом 2:1 и стала полуфиналистом Пути регионов.

Все голы в матче были забиты до перерыва – отличились Евгений Морозов, Артем Карпукас и Кирилл Большаков.

На 84-й минуте Алексей Батраков не реализовал пенальти.

В 1/2 финала Пути регионов «Локо» встретится с «Крыльями Советов».

Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Арсенал - Локомотив - 1:2 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Е. Морозов, 32; 0:2 - А. Карпукас, 35; 1:2 - К. Большаков, 45.
Незабитые пенальти: нет - А. Батраков, 84.
Таблица турнира Календарь турнира

Император 1
1772731740
Локомотив, с победой. Вот только зачем Батракову давать бить пенальти, он их пока плохо реализует
Ответить
Император Бомжей
1772731750
Будем честны, результата иного, никто и не ожидал))
Ответить
k611
1772732122
Для команды, которая в ФНЛ занимает только 10 место, Арсенал смотрелся весьма неплохо. Локомотиву пришлось поработать.
Ответить
Красногорск_Фан
1772733589
Смотрел на стадионе в динамике. Кто знает зачем веру успели выпустить и заменить ? Тула показала себя мотивированной командой, боролась , молодцы . Но и локомотив не стал пижонить и выпустил сильный состав . С победой ! В любом случае боролись . Молодцы ! Ждем Ахмат . Вроде выходим на крылья и дома . Норм . Идем дальше !
Ответить
Sanloko
1772734683
Батраков пока никак не может наладить удар, сегодня всё мимо, а пендаль, вообще, запорол. Лехе скорейшей пристрелки.
Ответить
Красногорск_Фан
1772783189
После просмотра обзора отдельно хочу выделить Морозова. Отлично и результативно сыграл в этом матче. Комличенко дерево как обычно, -1 игрок.
Ответить
