Карседо объяснил выбор стартового состава «Спартака» на кубковое дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарии в преддверии первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– К сожалению, у нас был на один день меньше подготовки из‑за ситуации в Сочи. Но мы вернулись в Москву, увидели своих родных, отдохнули. Думаю, мы готовы.

– Зобнин – основной левый защитник команды?

– Всe зависит от каждой конкретной игры. В прошлом матче он показал себя хорошо, поэтому решили снова использовать на этой позиции.

– Солари не будет в составе, его заменит Саусь.

– Солари дисквалифицирован. Поэтому Саусь в старте. Эта позиция ему знакома, он хорошо показывал себя в предсезонном матче.

– Насколько тяжелым будет матч с «Динамо»?

– Соперник находится в хорошей форме. Мы понимаем, как они будут играть. Постараемся взять свое.