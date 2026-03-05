Карседо объяснил выбор стартового состава «Спартака» на кубковое дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарии в преддверии первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
– К сожалению, у нас был на один день меньше подготовки из‑за ситуации в Сочи. Но мы вернулись в Москву, увидели своих родных, отдохнули. Думаю, мы готовы.
– Зобнин – основной левый защитник команды?
– Всe зависит от каждой конкретной игры. В прошлом матче он показал себя хорошо, поэтому решили снова использовать на этой позиции.
– Солари не будет в составе, его заменит Саусь.
– Солари дисквалифицирован. Поэтому Саусь в старте. Эта позиция ему знакома, он хорошо показывал себя в предсезонном матче.
– Насколько тяжелым будет матч с «Динамо»?
– Соперник находится в хорошей форме. Мы понимаем, как они будут играть. Постараемся взять свое.
- «Динамо» принимает «Спартак» на «ВТБ Арене».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.