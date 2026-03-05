Булыкин тремя словами описал раздевалку на стадионе ЦСКА, разгромленную игроками «Краснодара»

Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию с разгромленной «Краснодаром» раздевалкой на «ВЭБ Арене» после матча с ЦСКА в FONBET Кубке России.

«Обычная раздевалка, даже неплохая. Просто там песка насыпано с поля после футбола, тейпы лежат, бутылки воды везде валяются. А дверь, видимо, деревянная, которую обо что‑то могли ударить, и она повредилась.

В принципе это еще нормальная раздевалка, не вижу здесь ничего такого. Мы, конечно, не японцы, чтобы все за собой убирать. Есть специальные люди, которые после убирают.

Ее уберут, и все будет нормально в этой раздевалке, – сказал Булыкин.