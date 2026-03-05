Канчельскис определил безоговорочного фаворита Лиги чемпионов

Андрей Канчельскис рассказал, какую команду считает главным претендентом на победу в Лиге чемпионов-2025/26.
«Реал» является фаворитом Лиги чемпионов из розыгрыша в розыгрыш, это клуб-победитель. Безоговорочно.
Мадрид всегда претендует только на победу, второе место его никак не устраивает.
Такая команда является фаворитом на участие в любом турнире вне зависимости от формы соперников», – считает Канчельскис.
- «Реал» в 1/8 финала ЛЧ попал на «Манчестер Сити». Они сыграют 11 и 17 марта.
- Команды уже встречались в декабре – тогда сильнее оказались англичане (2:1).
- В случае победы мадридцы выйдут на «Баварию» или «Аталанту».
- «Реал» брал Лигу чемпионов в 2024 году – в 15-й раз в истории.
Источник: «Евро-футбол»