Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис определил безоговорочного фаворита Лиги чемпионов

Канчельскис определил безоговорочного фаворита Лиги чемпионов

5 марта, 19:54
3

Андрей Канчельскис рассказал, какую команду считает главным претендентом на победу в Лиге чемпионов-2025/26.

«Реал» является фаворитом Лиги чемпионов из розыгрыша в розыгрыш, это клуб-победитель. Безоговорочно.

Мадрид всегда претендует только на победу, второе место его никак не устраивает.

Такая команда является фаворитом на участие в любом турнире вне зависимости от формы соперников», – считает Канчельскис.

  • «Реал» в 1/8 финала ЛЧ попал на «Манчестер Сити». Они сыграют 11 и 17 марта.
  • Команды уже встречались в декабре – тогда сильнее оказались англичане (2:1).
  • В случае победы мадридцы выйдут на «Баварию» или «Аталанту».
  • «Реал» брал Лигу чемпионов в 2024 году – в 15-й раз в истории.

Еще по теме:
Радимов получил ценный подарок от Канчельскиса 4
Канчельскис – о Соболеве в «Зените»: «Ни о чем» 9
Канчельскис вынес суровый приговор «Спартаку» 15
Источник: «Евро-футбол»
Лига чемпионов Динамо Бр Реал Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772731513
Чушь полная. Арсенал победит, скорее всего.
Ответить
Император Бомжей
1772731833
Таких как Реал, еще есть Бавария, Барселона и ПСЖ для которых вторые места, тоже фиаско))) А также напомню, что есть добротный Арсенал
Ответить
volic
1772732021
Только не в этой Л/Ч.
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
20
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Канчельскис определил безоговорочного фаворита Лиги чемпионов
5 марта
3
Президент ФИФА предложил наказание для игроков, прикрывающих рот руками во время стычек на поле
2 марта
11
Opta назвала главным фаворитом ЛЧ команду, которая ни разу не брала турнир
2 марта
3
«Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой»
28 февраля
2
Мостовой недоволен жеребьевкой Лиги чемпионов
28 февраля
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
27 февраля
ФотоОпубликована сетка Лиги чемпионов до финала
27 февраля
5
ФотоРезультаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
27 февраля
11
Три российских футболиста попали в 1/8 финала еврокубков
27 февраля
1
Кафанов оригинально объяснил успехи Сафонова и Хайкина в Лиге чемпионов
27 февраля
1
Семин оценил перспективы «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд
26 февраля
Заявление «Бенфики» о признании Престианни в расизме
26 февраля
1
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
26 февраля
8
Сафонов опубликовал пост про выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ
26 февраля
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
26 февраля
1
Кафанов оценил игру Сафонова против «Монако» в стыках Лиги чемпионов
26 февраля
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
26 февраля
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после стыковых матчей
26 февраля
2
Осимхен объяснил, почему не праздновал важный гол в ворота «Ювентуса»
26 февраля
1
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
26 февраля
Винисиус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов
26 февраля
Сафонов прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ в свой день рождения
26 февраля
1
ФотоИгроки «ПСЖ» сделали подарок Сафонову после выхода в 1/8 финала ЛЧ
26 февраля
4
Два российских футболиста попали в 1/8 финала ЛЧ
26 февраля
1
ФотоПредварительные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
26 февраля
1
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
26 февраля
2
Лига чемпионов. «Ювентус» отыграл 3 мяча с «Галатасараем», но дважды пропустил в доптаймах и вылетел
26 февраля
Лига чемпионов. «Реал» снова обыграл «Бенфику» и отправился в 1/8 финала
26 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 