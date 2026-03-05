Канчельскис определил безоговорочного фаворита Лиги чемпионов

Андрей Канчельскис рассказал, какую команду считает главным претендентом на победу в Лиге чемпионов-2025/26.

«Реал» является фаворитом Лиги чемпионов из розыгрыша в розыгрыш, это клуб-победитель. Безоговорочно.

Мадрид всегда претендует только на победу, второе место его никак не устраивает.

Такая команда является фаворитом на участие в любом турнире вне зависимости от формы соперников», – считает Канчельскис.