  Попов ответил на претензии Канчельскиса: «У нас одна надежда – Владимир Путин»

Попов ответил на претензии Канчельскиса: «У нас одна надежда – Владимир Путин»

Сегодня, 17:19
5

Экс-защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов прокомментировал эмоциональное заявление Андрея Канчельскиса.

Ранее тренер брянского «Динамо» пожаловался на условия во Второй лиге: «Мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики».

– Не знаю, к кому он обращался, может, к своем губернатору, решил уволиться так. Надо понимать, что положение в стране тяжeлое, везде есть проблемы, а футбол – не исключение.

У нас в РПЛ есть проблемы, а чего говорить о Второй лиге. Там не только стадионы плохие, но и судейство и всe остальное. Я ещe про КФК не говорю.

Наверное, у человека накипело. Канчельскис не рассказал ничего нового. Об этом все знают, но ничего не делается. Может быть, Владимир Путин об этом не знает, ему донесут.

– Думаете, если президент узнает, то во Второй лиге может что-то измениться?

– У нас одна надежда – на главу России. Когда у него происходят встречи, где задают вопросы, его спрашивают, тогда проблемы сразу решаются.

Только так можно. Если до него не достучаться, то бояре на местах ничего не сделают.

– Может, Андрей Канчельскис в межсезонье провeл много времени в Англии, наблюдая за местной инфраструктурой, поэтому у него случился контраст?

– Это легенда «Манчестер Юнайтед», один из лучших футболистов России. Ему обидно, что у нас ничего не развивается.

У нас вроде и все ресурсы есть, а Англия – где ничего нет – живeт намного лучше, чем Россия.

Источник: «Советский спорт»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Динамо Бр Попов Алексей Канчельскис Андрей Путин Владимир
U+1F596
1772118092
"«Царь хороший, бояре плохие» — устойчивый стереотип русской политической культуры, основанный на вере в доброго монарха, который не знает о страданиях народа из-за обмана своего окружения (бояр, чиновников). Этот подход позволял выражать недовольство правлением, не покушаясь на саму систему самодержавия." "«Вера в доброго царя» — историографический штамп; характерная черта, приписываемая менталитету русского народа некоторыми исследователями. Сущность представлений о «добром царе» заключается в том, что правитель (князь, император, генеральный секретарь ЦК КПСС, президент является хорошим, а его окружение (бояре, дворяне, чиновники и т. п. являются плохими, и скрывают от правителя истинное положение вещей о состоянии жизни народа, и единственный шанс исправить ситуацию — это донести до правителя «правду», чтобы он её «узнал», вынес «справедливое решение» и «наказал виновных». " Гы гы
Ответить
VVM1964
1772118397
Путин, ПОМОГИ !)...
Ответить
Айболид
1772130043
Слёт либерально-бандеровской хунты в самом разгаре .
Ответить
  • Читайте нас: 