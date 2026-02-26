Попов ответил на претензии Канчельскиса: «У нас одна надежда – Владимир Путин»

Экс-защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов прокомментировал эмоциональное заявление Андрея Канчельскиса.

Ранее тренер брянского «Динамо» пожаловался на условия во Второй лиге: «Мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики».

– Не знаю, к кому он обращался, может, к своем губернатору, решил уволиться так. Надо понимать, что положение в стране тяжeлое, везде есть проблемы, а футбол – не исключение.

У нас в РПЛ есть проблемы, а чего говорить о Второй лиге. Там не только стадионы плохие, но и судейство и всe остальное. Я ещe про КФК не говорю.

Наверное, у человека накипело. Канчельскис не рассказал ничего нового. Об этом все знают, но ничего не делается. Может быть, Владимир Путин об этом не знает, ему донесут.

– Думаете, если президент узнает, то во Второй лиге может что-то измениться?

– У нас одна надежда – на главу России. Когда у него происходят встречи, где задают вопросы, его спрашивают, тогда проблемы сразу решаются.

Только так можно. Если до него не достучаться, то бояре на местах ничего не сделают.

– Может, Андрей Канчельскис в межсезонье провeл много времени в Англии, наблюдая за местной инфраструктурой, поэтому у него случился контраст?

– Это легенда «Манчестер Юнайтед», один из лучших футболистов России. Ему обидно, что у нас ничего не развивается.

У нас вроде и все ресурсы есть, а Англия – где ничего нет – живeт намного лучше, чем Россия.