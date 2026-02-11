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  • Каладзе рассказал, как помог остановить войну в Грузии в 2008-м: «Пошел к Берлускони, зная о его отношениях с Путиным»

Каладзе рассказал, как помог остановить войну в Грузии в 2008-м: «Пошел к Берлускони, зная о его отношениях с Путиным»

11 февраля, 12:53
6

Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал историю, как он повлиял на прекращение конфликта в Грузии в 2008 году.

– Поскольку вы пришли в политику, вы, должно быть, чему-то научились и у Берлускони...

– Конечно. Я расскажу вам историю: в 2008 году в Грузии была война, ужасная ситуация. Я пошел к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным, и спросил его, может ли он что-нибудь сделать. Он позвонил ему при мне, и вскоре после этого был подписан мирный договор.

Для меня Сильвио был не просто великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего, он был прекрасным человеком.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Каладзе Каха Берлускони Сильвио Путин Владимир
Комментарии (6)
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SLADE2019
1770803898
Оказывается Каладзе войну остановил. Что же он столько лет о такой заслуге молчал?
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Fju-2
1770805220
А нельзя ещё разок такое провернуть?
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Цугундeр
1770805315
)) Дональд Каладзе?)
Ответить
NewLife
1770809816
А если Трумп узнает, что ты тут наговорил про остановку войн, для тебя это хорошо не кончится, и Берлускони не поможет)
Ответить
R_a_i_n
1770812733
Подождем объедкина, он расскажет как было на самом деле.
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