Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил свой перформанс из 2016 года.

В 2016 году после гостевого матча с «Фенербахче» Тарасов показал турецким болельщикам футболку с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

«Через неделю после событий с нашим лeтчиком у нас был матч в Турции. Я выложил анонс, и турецкие болельщики начали присылать смайлики с парашютистом и пистолетом. Писали на английском: «Добро пожаловать в ад», «Мы тебя убьeм». Меня это очень сильно зацепило. Я думал, как можно поддержать [страну].

Многие говорили, что была собрана целая пиар-кампания, хотя всe решалось в ресторане. Так появилась идея поддержать страну и президента. Я купил много футболок в сувенирных ларьках и выбрал самую вежливую, перед матчем надел под игровую. К сожалению, мы сыграли вничью или проиграли.

В Турции самые опасные болельщики. Был полный стадион, было сложно играть. Пока ехали на стадион, нас закидывали камнями. Были и ножи, всю эту тематику они жeстко пропагандируют. Я снял футболку, похлопал нашим болельщикам. Увидел, как меня сфотографировали, и ушeл в раздевалку.

На следующее утро я увидел такое количество звонков и сообщений, которого не видел никогда. Президент клуба сразу вызвала меня на встречу. По CNN шла эта история. Ушeл в затишье и поехал к президенту. Она спросила, смотрел ли я регламент? Там очень много пунктов. Наверное, я поступил непрофессионально, но у меня внутри играл патриотизм, я хотел показать: «Вот вам, смотрите, кто у меня на груди».

Я получил удовольствие. Я получил штраф в размере своей зарплаты и штраф от УЕФА. Через два дня отреагировал Рамзан Кадыров, поддержал меня и выложил фотку. Он написал: «Настоящий патриот». Тогда всe немного выровнялось. Понимал, что наша страна не может поддержать – никто из них не прокомментировал, но внутри, наверное, их порадовало. На тот момент я осознавал, что могло произойти после, но был адреналин и желание поддержать свою страну.

Страха не было – мы уезжали со стадиона под охраной. Моя задача была только уйти в подтрибунное помещение. Я смотрел по сторонам – кто-то мог выбежать. Я не жалею. Если сейчас меня спросить, сделал бы я снова – да, сделал бы», – сказал Тарасов на ютуб-канале Виталия Бородина.