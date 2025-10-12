Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев решил вернуться на поле.
«Нет, это не шутка. Я уже всe сказал. Готов продолжить карьеру. Нужно просто хорошо подготовиться и пройти сборы.
Я понимаю, что нужно будет играть против молодых. Уже у меня скорости немного не хватает, поэтому надо готовиться играть в полную. За счeт одного опыта я не смогу сыграть все 90 минут», – сказал Сычeв.
- Сычев завершил карьеру в 2020 году в армянском «Пюнике».
- У Дмитрия 48 матчей за сборную России, 15 голов, 8 ассистов.
- «Иртыш» идет в группе Второй лиги «Серебро» на 4-м месте.
Источник: «Советский спорт»