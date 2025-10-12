Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»

Сегодня, 00:12
1

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев решил вернуться на поле.

«Нет, это не шутка. Я уже всe сказал. Готов продолжить карьеру. Нужно просто хорошо подготовиться и пройти сборы.

Я понимаю, что нужно будет играть против молодых. Уже у меня скорости немного не хватает, поэтому надо готовиться играть в полную. За счeт одного опыта я не смогу сыграть все 90 минут», – сказал Сычeв.

  • Сычев завершил карьеру в 2020 году в армянском «Пюнике».
  • У Дмитрия 48 матчей за сборную России, 15 голов, 8 ассистов.
  • «Иртыш» идет в группе Второй лиги «Серебро» на 4-м месте.

Еще по теме:
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры 3
Сычев – о Глушакове: «Хочется достойно его проводить» 1
Сычев назвал трех лучших игроков РПЛ 1
Источник: «Советский спорт»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Россия. Премьер-лига Иртыш Сычев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1760217204
Дед таблетки забыл принять
Ответить
Главные новости
Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»
00:12
2
Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)
Вчера, 23:51
Отбор ЧМ-2026. Роналду не забил с пенальти, но Португалия победила Ирландию (1:0)
Вчера, 23:43
1
ФотоРеакция сборной России на конец карьеры Глушакова, который был в команде вратарем
Вчера, 23:10
«Краснодар» пропустил от любителей в товарищеском матче
Вчера, 22:49
1
Аршавин впервые прокомментировал свой иск по уменьшению алиментов на детей
Вчера, 22:30
3
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
Вчера, 21:52
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
Вчера, 21:38
ВидеоГатагова отправили в нокдаун в прощальном матче Глушакова
Вчера, 20:43
5
Видео14-летние игроки академии ЦСКА устроили массовую драку
Вчера, 20:28
6
Все новости
Все новости
Сычев рассказал о подготовке к возобновлению карьеры
10 октября
3
Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола
16 сентября
1
Сычев уходит с поста президента «Иртыша»: «Всему есть предел»
4 августа
2
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
4 июля
4
Чемпион России в составе ЦСКА возглавил «Муром» – известна зарплата
17 июня
2
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
16 июня
8
Еще один российский клуб может прекратить существование
12 июня
Руководитель «Динамо Вл» – об избиении игрока: «Большая обезьяна показывает поступки маленькой, мне не стыдно»
5 мая
2
Представитель избитого игрока владивостокского «Динамо» назвал возможную причину нападения
14 апреля
Руководитель владивостокского «Динамо» избил игрока в бане (Антон Смирнов)
9 апреля
12
Мостовой – о предложении работать в «Иртыше»: «Нет, ни в коем случае»
9 апреля
10
Крымский футболист погиб на СВО
8 апреля
6
ВидеоИгрок «Динамо-2» ударил партнера по лицу после матча
22 марта
6
Канчельскис объяснил, почему не приглашает Мостового на стажировку в брянское «Динамо»
13 февраля
2
Канчельскис пригласит легенд «Манчестер Юнайтед» на базу брянского «Динамо»
28 января
Канчельскис может возглавить российский клуб
2024.12.05 18:16
5
Григорян объяснил, почему предпочел работу в Медиалиге Второй лиге
2024.11.29 09:14
4
Клуб Сычева сохранил место в группе «Серебро»
2024.11.25 10:52
1
«Краснодар-2» прекратит существование
2024.11.13 13:30
2
ВидеоМассовая потасовка в матче Второй лиги
2024.11.09 14:48
3
«Краснодар-2» вылетел в низший профессиональный дивизион, несмотря на помощь голеадора ЧМ-2018
2024.11.02 22:24
3
У бронзового призера Евро-2008 потребовали покинуть пост главы «Иртыша»
2024.10.20 11:18
2
ВидеоБрянское «Динамо» выиграло гостевой матч Второй лиги, несмотря на удаление шести человек
2024.10.14 10:00
2
Клуб Сычева обвинили во лжи
2024.09.25 14:15
«Иртыш» – «Родина-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 22 сентября
2024.09.21 14:28
«Муром» – «Краснодар-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:52
«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:49
«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 