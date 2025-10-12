Сычев – о возобновлении карьеры: «Нет, это не шутка»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев решил вернуться на поле.

«Нет, это не шутка. Я уже всe сказал. Готов продолжить карьеру. Нужно просто хорошо подготовиться и пройти сборы.

Я понимаю, что нужно будет играть против молодых. Уже у меня скорости немного не хватает, поэтому надо готовиться играть в полную. За счeт одного опыта я не смогу сыграть все 90 минут», – сказал Сычeв.