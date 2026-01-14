Введите ваш ник на сайте
Черданцев – о Жерсоне: «Зенит» избавился от балласта»

Сегодня, 13:46
4

Комментатор Георгий Черданцев оценил продажу полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

– Почему у Жерсона не получилось в России?

– Если вспомнить, что мы говорили перед Новым годом, то «Зенит» поступил строго в соответствии с моими ощущениями. Не пошло, всегда есть определенные риски, когда ты берешь топового игрока, у которого есть предложение из страны, где платят в 10 раз больше.

Тяжело заставить его играть на полную катушку. Тем более – бразильца, это очень тяжело. Многие бразильцы сначала смотрят сумму контракта, а не играют в футбол ради удовольствия.

«Зенит» избавился от балласта. Такой дорогой игрок, который не проходит в состав, это балласт для всех – тренера, футболистов. Это предсказуемо. «Зенит» сработал оперативно, такой балласт держать в клубе весь год ни к чему.

Не бывает клубов в мире, у кого 99 процентов трансферов удачные. Процент попадания удачных трансферов «Зенита», особенно касаемо иностранцев, очень высокий. Да, с этим не угадали, бывает. Быстро избавились, приняли решение и правильно сделали.

  • 28-летний Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола. Клуб приобрел его у «Фламенго» в июле 2025 года за 25 миллионов евро.
  • Сообщалось, что сумма сделки по продаже Жерсона в «Крузейро» составила 27 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов. Также российский клуб получил права на нескольких игроков из системы «Крузейро».

Интерес
1768388029
Балл тебе за лояльность!
Ответить
Император Бомжей
1768389786
Еще бы Матч Тв избавился балласта в виде Черданцева)))
Ответить
R_a_i_n
1768390666
Знатный жополиз этот Черданцев!
Ответить
...уефан
1768396756
...прогиб засчитан!...
Ответить
