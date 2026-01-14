Черданцев – о Жерсоне: «Зенит» избавился от балласта»

Комментатор Георгий Черданцев оценил продажу полузащитника Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

– Почему у Жерсона не получилось в России?

– Если вспомнить, что мы говорили перед Новым годом, то «Зенит» поступил строго в соответствии с моими ощущениями. Не пошло, всегда есть определенные риски, когда ты берешь топового игрока, у которого есть предложение из страны, где платят в 10 раз больше.

Тяжело заставить его играть на полную катушку. Тем более – бразильца, это очень тяжело. Многие бразильцы сначала смотрят сумму контракта, а не играют в футбол ради удовольствия.

«Зенит» избавился от балласта. Такой дорогой игрок, который не проходит в состав, это балласт для всех – тренера, футболистов. Это предсказуемо. «Зенит» сработал оперативно, такой балласт держать в клубе весь год ни к чему.

Не бывает клубов в мире, у кого 99 процентов трансферов удачные. Процент попадания удачных трансферов «Зенита», особенно касаемо иностранцев, очень высокий. Да, с этим не угадали, бывает. Быстро избавились, приняли решение и правильно сделали.