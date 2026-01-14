Первый комментарий Артиги после назначения в «Рубин»

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился впечатлениями от подписания контракта с клубом.

«Рубин» – большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду «Барселоны» на турнире памяти Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов.

Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике. Хочу поприветствовать болельщиков «Рубина» и сказать, что буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас. Все понимают, какие ожидания от клуба и какие задачи перед нами стоят.

Спасибо главе Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и президенту клуба Марату Адиповичу Сафиуллину за это приглашение. Благодарен им за поддержку и оказанное доверие.

Впереди у команды тренировочные сборы и большой объем работы, поэтому важно качественно провести эту подготовку, чтобы быть хорошо подготовленными ко второй части сезона. Вся работа команды и клуба ведeтся в первую очередь для болельщиков. Ждeм вас на трибунах и рассчитываем на поддержку», – сказал Артига.