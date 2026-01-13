Введите ваш ник на сайте
Зобнин ответил, в каком клубе хочет завершить карьеру

Вчера, 22:36

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, может ли московский клуб стать последним в его карьере.

«Продление контракта? Меня вызвали в офис, предложили условия, и я в тот же день согласился.

Я люблю «Спартак» и не хочу ничего менять. Готов закончить здесь карьеру.

Всегда хотелось бы усилений. Но именно усилений, чтобы футболист реально усилил «Спартак», – заявил Зобнин.

  • 31-летний полузащитник в «Спартаке» с 2016 года: 291 матч, 21 гол, 19 ассистов.
  • В конце декабря с ним продлили контракт до конца сезона-2026/27.

Еще по теме:
Зобнин рассказал о состоянии детей из своей академии после массового отравления 1
Академия Зобнина прервала сборы после инцидента с отравлением 2
Раскрыты подробности отравления детей из академии Зобнина 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
«Акрон» интересуется нападающим «Краснодара»
Вчера, 23:53
Дзюба ответил хейтерам: «Меня невозможно оскорбить или задеть»
Вчера, 23:39
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
«Ахмат» избавился от защитника
Вчера, 22:48
1
Зобнин ответил, в каком клубе хочет завершить карьеру
Вчера, 22:36
Зделар пожаловался на «Зенит»: «Я хотел остаться»
Вчера, 21:57
3
Канчельскис сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед»: «Их проблемы примерно из одной серии»
Вчера, 21:47
1
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Мостовой оценил отставку Рахимова из «Рубина»
Вчера, 20:55
Экс-игрок сборной Франции озвучил клубам РПЛ требования по зарплате
Вчера, 20:44
6
Генич не поверил словам нового тренера «Спартака»
Вчера, 20:33
2
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» уволил Рахимова: «Есть два фактора»
Вчера, 20:08
4
Эмоциональное обращение Баринова к болельщикам «Локомотива»: «Я не Иуда»
Вчера, 19:57
13
ВидеоКарседо обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 19:30
8
Селюк: «Смотрю, история с Жерсоном ничему «Зенит» не научила»
Вчера, 19:19
7
ЦСКА выставит на трансфер бразильского легионера по двум причинам
Вчера, 19:10
9
В «Рубине» прокомментировали увольнение Рахимова
Вчера, 19:00
Фото«Спартак» показал первое фото Карседо на «Лукойл Арене»
Вчера, 18:43
1
«Рубин» объявил об отставке Рахимова
Вчера, 18:34
4
Овчинников – Баринову: «За базаром надо следить»
Вчера, 18:27
26
Радимов рассказал, чем его удивил борющийся с раком Алдонин
Вчера, 18:06
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
Вчера, 17:55
2
Генич ответил, кто заменит Баринова в «Локомотиве»
Вчера, 17:44
3
Дюков ответил на антироссийские высказывания Шевченко
Вчера, 17:25
13
«Динамо» сделало конкретное предложение по бразильскому защитнику
Вчера, 17:17
1
ФотоБывшая жена Кудряшова вышла замуж за 52-летнего экс-арбитра РПЛ
Вчера, 16:59
16
Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»
Вчера, 16:41
3
Все новости
