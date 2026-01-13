Зобнин ответил, в каком клубе хочет завершить карьеру

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, может ли московский клуб стать последним в его карьере.
«Продление контракта? Меня вызвали в офис, предложили условия, и я в тот же день согласился.
Я люблю «Спартак» и не хочу ничего менять. Готов закончить здесь карьеру.
Всегда хотелось бы усилений. Но именно усилений, чтобы футболист реально усилил «Спартак», – заявил Зобнин.
- 31-летний полузащитник в «Спартаке» с 2016 года: 291 матч, 21 гол, 19 ассистов.
- В конце декабря с ним продлили контракт до конца сезона-2026/27.
Источник: Sport24