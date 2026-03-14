Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Быстров жестко высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Забыли памперсы пододеть»

Быстров жестко высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Забыли памперсы пододеть»

14 марта, 22:16
36

Владимиру Быстрову не понравилась работа арбитров в игре 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.
  • Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.
  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
  • Он не удалил зенитовца Вендела, попавшего ногой в живот Роману Зобнину.

«В Питере сейчас изобрели такие футболки, что если соперник хватается за нее, то ему руку не отпустить. Уникальная разработка питерских ученых!

Судейство в матче – единица! Ужасно отработали. Второй пенальти – по делу, первый, как я уже сказал, – разработка питерских ученых.

Венделу, я считаю, нужно было давать красную. Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть. В следующий раз их надо брать с собой», – сказал Быстров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир Карасев Сергей
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1773523495
Первый раз согласен с оратором!!! При любом столкновении в штрафной с игроком Зенита назначают пенальти и это не только со Спартаком… ЮБИЛЕЙ ЖЕ ВТОРОЙ!!!! Миллер не простит!!!
Ответить
ScarlettOgusania
1773524888
Володька со знанием дела говорит, столько лет провести в стане "голубых" под руководством самого мюллера, купившего РПЛ, медиа и судей, Вова точно знает, откуда ноги растут в российском футболе и кто оплачивает "поляну"... не удивлюсь, если и досье на любых судей есть, на Иванова и Карася однозначно... не удивлюсь, что когда-нибудь эти делишки газпрёмовского "шалунишки" всплывут на поверхности , всё тайное станет явным...
Ответить
АлексМак
1773525675
Совсем Вова умом тронулся.
Ответить
boris63
1773535953
Вовка шутник оказывается, а в каждой шутке есть доля шутки.
Ответить
Спартaк
1773541641
особено видно было симулянтов зенитке когда он упал на поле корчился а как мятч у них оказался он встал и побежал фу позорише бразильянки
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1773543909
Все пенальти по делу! С венделом тут конечно вопросы...
Ответить
Дубина
1773549771
ЗПРФ!
Ответить
алдан2014
1773550637
Мне кажется второй пенальти был на тоненького. Да ,был наступ. Но мяча уже не было у игроков. Игрок Зенита без препятствий сделал передачу,а потом ему наступили,по инерции. То есть помехи передачи не было. Карасёв,в своем стиле, очень четко трактовал пограничные эпизоды в пользу Зинаиды. Ну и бразилы зенита артисты,падали от дуновения,школа дельфина,который тоже играл достаточно подло,в своём стиле. Его ещё в Спартаке за эти дела не любили. Не мужские поступки. Фраер возомнил себя блатным,если пользоваться жаргоном
Ответить
СильныйМозг
1773555418
Проснулся и уже стыдно за сектанский спартак.
Ответить
Бумбраш
1773555835
Да всё было срежессировано,недаром показали довольное заплывшиее лицо милера.зенит срам российского футбола!!! Девчонки латинские,тьфу
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 