Быстров жестко высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Забыли памперсы пододеть»

Владимиру Быстрову не понравилась работа арбитров в игре 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.

Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Он не удалил зенитовца Вендела, попавшего ногой в живот Роману Зобнину.

«В Питере сейчас изобрели такие футболки, что если соперник хватается за нее, то ему руку не отпустить. Уникальная разработка питерских ученых!

Судейство в матче – единица! Ужасно отработали. Второй пенальти – по делу, первый, как я уже сказал, – разработка питерских ученых.

Венделу, я считаю, нужно было давать красную. Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть. В следующий раз их надо брать с собой», – сказал Быстров.