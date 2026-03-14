Быстров жестко высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак»: «Забыли памперсы пододеть»

Владимиру Быстрову не понравилась работа арбитров в игре 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».
- Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.
- Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.
- Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
- Он не удалил зенитовца Вендела, попавшего ногой в живот Роману Зобнину.
«В Питере сейчас изобрели такие футболки, что если соперник хватается за нее, то ему руку не отпустить. Уникальная разработка питерских ученых!
Судейство в матче – единица! Ужасно отработали. Второй пенальти – по делу, первый, как я уже сказал, – разработка питерских ученых.
Венделу, я считаю, нужно было давать красную. Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть. В следующий раз их надо брать с собой», – сказал Быстров.
Источник: «Спорт-Экспресс»