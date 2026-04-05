Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1) в 1-й части «трилогии»

«Барселона» в 30-м туре чемпионата Испании по футболу победила на выезде «Атлетико». Каталонцы уступали по ходу встречи.

Единственный гол у мадридцев забил Джулиано Симеоне. У каталонцев решающий гол забил польский форвард Роберт Левандовски.

Весь второй тайм «Атлетико» провел в меньшинстве после удаления Нико Гонсалеса. Его удалили за подножку.

«Барселона» лидирует с семиочковым отрывом. «Атлетико» занимает четвертую строчку.

Впереди у команд два очных матча в четвертьфинале Лиги чемпионов.